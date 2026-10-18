Проклятия за украденные вещи и несчастную любовь: что археологи нашли в древней Британии

Древние римляне не всегда ограничивались обычными жалобами, когда кто-то крал их вещи или разрушал личное счастье. Они обращались к богам с просьбами наказать обидчиков, оставляя проклятия на небольших металлических табличках. Археологи нашли сотни таких артефактов на территории Великобритании, которая когда-то была римской провинцией Британия.

Древние проклятия и ритуалы мести. Фото: Desertrose7 / Pixabay

Проклятия на свинце

Таблички для проклятий, известные как defixiones, обычно изготавливали из свинца или его сплавов. На них записывали просьбы о мести: от пожеланий тяжелых болезней ворам до проклятий в адрес людей, которые мешали любви. После этого металлические пластины сворачивали и оставляли в местах, которые считались особыми: возле храмов, источников, рек, колодцев или на кладбищах. Иногда их клали даже в могилы.

Где нашли больше всего табличек

Самую большую известную коллекцию таких артефактов обнаружили возле деревни Ули в английском графстве Глостершир. В руинах храма бога Меркурия нашли 131 свинцовую табличку. Археологи Энн Вудворд и Питер Лич исследовали их в 1977-1979 годах, а историк Роджер Томлин полностью каталогизировал находки в 2022 году.

Еще 130 табличек обнаружили в городе Бат, примерно в 40 километрах к югу от Ули. Для сравнения: крупнейшая известная коллекция за пределами Великобритании, найденная в немецком Майнце, насчитывает 32 проклятия.

За что желали мести

Многие надписи касались украденного имущества. В одной из них автор просил Меркурия отомстить за пропавшие перчатки, лишив вора здоровья и крови. Другие проклятия содержали жестокие пожелания, направленные против соперников в любви.

Подобные артефакты находят по всей территории бывшей Римской империи. Большое количество британских находок не обязательно свидетельствует об особой склонности местных жителей к мести. Вероятнее всего, свою роль играют активные археологические исследования и поиски древностей в стране.

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