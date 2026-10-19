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Правила этикета эпохи Регентства, которые сегодня довели бы до бешенства кого угодно

В Великобритании начала XIX века даже обычный разговор, ужин или проявление эмоций могли нарушить строгие нормы поведения и навредить репутации человека

19 октября 2026, 22:17
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Сергій Кречмаровський

Поклонники сериала "Бриджертоны" и романов Джейн Остин нередко мечтают оказаться в Англии эпохи Регентства. Однако за роскошными балами, изысканными нарядами и романтическими историями скрывались строгие правила этикета. Некоторые из них сегодня кажутся настолько странными, что соблюдать их было бы настоящим испытанием.

Правила этикета эпохи Регентства, которые сегодня довели бы до бешенства кого угодно

Светский бал в Лондоне в эпоху Регентства. Фото: Wikimedia Commons

  • Никаких разговоров с незнакомцами. В светском обществе нельзя было просто подойти к понравившемуся человеку. Сначала вас должен был представить общий знакомый, друг или родственник. Самостоятельная попытка завязать разговор могла восприниматься как серьезное нарушение приличий.

  • Имя было признаком близости. Обращаться к человеку по имени разрешалось преимущественно членам семьи, близким друзьям и влюбленным. В остальных случаях использовали фамилию и соответствующее обращение — мистер, мисс или миссис. Преждевременный переход на имя считался неуместным.

  • Незамужним женщинам требовалось сопровождение. Они должны были заботиться о своей репутации, поэтому при общении за пределами семейного круга им часто требовался сопровождающий. Даже невинная встреча наедине с мужчиной могла породить сплетни и подозрения.

  • Ужин требовал особого наряда. После долгого дня современный человек может переодеться в пижаму и сесть ужинать. В начале XIX века такой сценарий был неприемлем для приличного общества. Перед ужином полагалось сменить дневную одежду на более нарядную, даже если трапеза проходила дома.

  • Эмоции и разговоры тоже контролировали. В присутствии других следовало сохранять спокойствие: открытый гнев, печаль или чрезмерный восторг могли считаться проявлением дурных манер. За столом также не рекомендовалось вести беседу через всю комнату. А мужчинам в присутствии женщин не полагалось обсуждать политику и науку, если собеседницы не могли присоединиться к дискуссии.

Эти правила показывают, насколько сильно общественная жизнь того времени зависела от репутации и соблюдения условностей. То, что сегодня кажется обычным поведением, тогда могло стать поводом для осуждения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что археологи нашли в древней Британии



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Источник: https://www.mentalfloss.com/history/regency-era-etiquette-rules-drive-modern-people-mad
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