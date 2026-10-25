Помните дискеты и интернет по телефону? 15 вещей из 90-х, которые сегодня кажутся стариной

Еще несколько десятилетий назад люди обходились без смартфонов, онлайн-кинотеатров и мгновенного доступа к информации. Многие привычные вещи из детства миллениалов сегодня почти исчезли или уступили место цифровым аналогам. Вспоминаем 15 предметов и технологий, которые возвращают в 90-е.

Видеомагнитофон и видеокассеты - символы домашних развлечений 90-х годов

Видеопрокаты. Чтобы посмотреть фильм дома, приходилось идти в магазин и выбирать кассету на выходные.

Видеомагнитофоны. Любимые фильмы смотрели на видеокассетах, которые нужно было вставлять в устройство.

Толстые телевизоры. Громоздкие экраны занимали много места и немало весили.

Телепередачи по расписанию. Если вы пропускали любимую программу, приходилось долго ждать повторного показа.

Дискеты. На них хранили документы, переносили файлы и записывали компьютерные игры.

Плееры Walkman. Музыку слушали на аудиокассетах, беря плеер с собой.

MP3-плееры. Они позволяли носить с собой цифровую музыкальную коллекцию.

Пленочные фотоаппараты. Чтобы увидеть снимки, нужно было отдать пленку на проявку и подождать.

Видеокамеры. Семейные праздники и школьные мероприятия записывали на отдельные устройства.

Автоответчики. Они сохраняли голосовые сообщения, пока хозяев не было дома.

Пейджеры. С их помощью получали короткие сообщения еще до распространения мобильных телефонов.

Домашние телефоны и модемный интернет. Подключение к сети занимало телефонную линию, поэтому одновременно разговаривать по ней было невозможно.

Уличные таксофоны. Чтобы позвонить с улицы, нужны были монеты и ближайший телефонный аппарат.

Бумажные атласы и глобусы. Маршруты искали на картах, а географию изучали с помощью глобуса.

Карточные каталоги библиотек. Чтобы найти книгу, приходилось просматривать бумажные карточки вместо поиска в электронной базе.

Сегодня многие из этих вещей можно увидеть разве что в старых фильмах, музеях или коллекциях любителей ретротехники. Однако для поколения, выросшего в 90-е, они остаются частью личных воспоминаний о времени, когда технологии работали совсем иначе.

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