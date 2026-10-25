Помните дискеты и интернет по телефону? 15 вещей из 90-х, которые сегодня кажутся стариной

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Сергій Кречмаровський
Еще несколько десятилетий назад люди обходились без смартфонов, онлайн-кинотеатров и мгновенного доступа к информации. Многие привычные вещи из детства миллениалов сегодня почти исчезли или уступили место цифровым аналогам. Вспоминаем 15 предметов и технологий, которые возвращают в 90-е.
Видеомагнитофон и видеокассеты - символы домашних развлечений 90-х годов
Видеопрокаты. Чтобы посмотреть фильм дома, приходилось идти в магазин и выбирать кассету на выходные.
Видеомагнитофоны. Любимые фильмы смотрели на видеокассетах, которые нужно было вставлять в устройство.
Толстые телевизоры. Громоздкие экраны занимали много места и немало весили.
Телепередачи по расписанию. Если вы пропускали любимую программу, приходилось долго ждать повторного показа.
Дискеты. На них хранили документы, переносили файлы и записывали компьютерные игры.
Плееры Walkman. Музыку слушали на аудиокассетах, беря плеер с собой.
MP3-плееры. Они позволяли носить с собой цифровую музыкальную коллекцию.
Пленочные фотоаппараты. Чтобы увидеть снимки, нужно было отдать пленку на проявку и подождать.
Видеокамеры. Семейные праздники и школьные мероприятия записывали на отдельные устройства.
Автоответчики. Они сохраняли голосовые сообщения, пока хозяев не было дома.
Пейджеры. С их помощью получали короткие сообщения еще до распространения мобильных телефонов.
Домашние телефоны и модемный интернет. Подключение к сети занимало телефонную линию, поэтому одновременно разговаривать по ней было невозможно.
Уличные таксофоны. Чтобы позвонить с улицы, нужны были монеты и ближайший телефонный аппарат.
Бумажные атласы и глобусы. Маршруты искали на картах, а географию изучали с помощью глобуса.
Карточные каталоги библиотек. Чтобы найти книгу, приходилось просматривать бумажные карточки вместо поиска в электронной базе.
Сегодня многие из этих вещей можно увидеть разве что в старых фильмах, музеях или коллекциях любителей ретротехники. Однако для поколения, выросшего в 90-е, они остаются частью личных воспоминаний о времени, когда технологии работали совсем иначе.
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