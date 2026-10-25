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Помните дискеты и интернет по телефону? 15 вещей из 90-х, которые сегодня кажутся стариной

Видеокассеты, пейджеры и бумажные атласы - технологии и привычки, без которых раньше трудно было представить повседневную жизнь.

25 октября 2026, 14:02
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Сергій Кречмаровський

Еще несколько десятилетий назад люди обходились без смартфонов, онлайн-кинотеатров и мгновенного доступа к информации. Многие привычные вещи из детства миллениалов сегодня почти исчезли или уступили место цифровым аналогам. Вспоминаем 15 предметов и технологий, которые возвращают в 90-е.

Помните дискеты и интернет по телефону? 15 вещей из 90-х, которые сегодня кажутся стариной

Видеомагнитофон и видеокассеты - символы домашних развлечений 90-х годов

  • Видеопрокаты. Чтобы посмотреть фильм дома, приходилось идти в магазин и выбирать кассету на выходные.

  • Видеомагнитофоны. Любимые фильмы смотрели на видеокассетах, которые нужно было вставлять в устройство.

  • Толстые телевизоры. Громоздкие экраны занимали много места и немало весили.

  • Телепередачи по расписанию. Если вы пропускали любимую программу, приходилось долго ждать повторного показа.

  • Дискеты. На них хранили документы, переносили файлы и записывали компьютерные игры.

  • Плееры Walkman. Музыку слушали на аудиокассетах, беря плеер с собой.

  • MP3-плееры. Они позволяли носить с собой цифровую музыкальную коллекцию.

  • Пленочные фотоаппараты. Чтобы увидеть снимки, нужно было отдать пленку на проявку и подождать.

  • Видеокамеры. Семейные праздники и школьные мероприятия записывали на отдельные устройства.

  • Автоответчики. Они сохраняли голосовые сообщения, пока хозяев не было дома.

  • Пейджеры. С их помощью получали короткие сообщения еще до распространения мобильных телефонов.

  • Домашние телефоны и модемный интернет. Подключение к сети занимало телефонную линию, поэтому одновременно разговаривать по ней было невозможно.

  • Уличные таксофоны. Чтобы позвонить с улицы, нужны были монеты и ближайший телефонный аппарат.

  • Бумажные атласы и глобусы. Маршруты искали на картах, а географию изучали с помощью глобуса.

  • Карточные каталоги библиотек. Чтобы найти книгу, приходилось просматривать бумажные карточки вместо поиска в электронной базе.

Сегодня многие из этих вещей можно увидеть разве что в старых фильмах, музеях или коллекциях любителей ретротехники. Однако для поколения, выросшего в 90-е, они остаются частью личных воспоминаний о времени, когда технологии работали совсем иначе.

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