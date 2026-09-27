Пиво затопило Лондон: как огромная цистерна устроила смертельную катастрофу

17 октября 1814 г. один из районов Лондона пережил катастрофу, которую сегодня трудно представить. На улицы хлынуло огромное количество пива, разрушив дома и унеся жизни людей.

Пивоварня Horse Shoe Brewery в Лондоне, где в 1814 году произошла знаменитая пивная катастрофа. Фото: Wikimedia Commons, Public Domain

Как все началось

Причиной стала авария на пивоварне Horse Shoe Brewery, которой владела компания Meux & Co. Там использовали большую деревянную емкость для ферментации высотой около 6,7 метра. Она могла вместить более 3500 бочек портера.

Около 16:30 работник пивоварни Джордж Крик заметил, что одно из удерживавших резервуар железных колец сломалось. Подобные случаи бывали несколько раз в год, поэтому руководитель приказал просто записать повреждение для дальнейшего ремонта.

Однако на этот раз резервуар был переполнен, а давление внутри оказалось слишком сильным. Приблизительно через час он разорвался, а вместе с ним лопнули и несколько соседних емкостей.

Волна смыла дома

За считанные минуты на район Сент-Джайлс хлынуло около 1,5 миллиона литров пива. Поток высотой примерно 4,5 метра пронесся по улицам и разрушил часть стены пивоварни.

В районе почти не было канализации, поэтому пиво заливало подвалы и первые этажи домов. Люди пытались спастись, забираясь на мебель, но мощный поток разрушал помещения.

Погибли по меньшей мере восемь человек. Среди них были мать с дочкой, пившие чай, а также пять человек, собравшихся на поминки по двухлетнему мальчику. Еще одна жертва погибла из-за обрушения стены соседнего паба.

Почему никто не наказал пивоварню

Расследование в итоге признало трагедию несчастным случаем, а пивоварню не признали виновной. Компания потеряла пиво примерно на 23 тысячи фунтов, но смогла получить компенсацию и возврат акциза.

После катастрофы деревянные резервуары начали заменять конструкциями из бетона. А саму трагедию впоследствии назвали Большим лондонским пивным наводнением.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о первом имени в истории: почему мир запомнил не великого царя, а бухгалтера с пивоварни