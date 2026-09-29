Перевяжите яичко ради сына: какие странные сексуальные советы давали при Тюдорах

Представления о сексе 500 лет назад существенно отличались от современных. Во времена Тюдоров существовали не только строгие правила "правильного" секса, но и странные советы, которые якобы могли помочь зачать ребенка желаемого пола.

Генрих VIII и Анна Болейн на картине Дэниела Маклиза. Фото: Wikimedia Commons

Лента ради наследника

Историк Рут Гудман рассказывает, что в XVI веке существовало представление о связи между яичками мужчины и полом будущего ребенка. Считалось, что правая сторона тела имеет большую силу, поэтому правое яичко якобы отвечало за рождение мальчика, а левое – девочки.

Мужчине, желавшему сына, могли советовать перевязать левое яичко лентой, чтобы "нужные семена" двигались в правильном направлении. Конечно, на самом деле этот ритуал не мог повлиять на пол ребенка. В то же время Гудман отмечает, что подобного представления мог придерживаться даже Генрих VIII, для которого рождение наследника имело огромное значение.

Важной была и поза

Тюдоры считали, что для успешного зачатия тела мужчины и женщины должны быть максимально ровными. Поэтому наиболее подходящей считалась миссионерская поза: предполагали, что так семенам легче достичь нужного места.

Еще удивительнее было убеждение, что женщина обязательно должна получить удовольствие. Согласно тогдашним представлениям, без этого зачатие якобы было невозможно. Такое заблуждение имело и трагические последствия: беременность после сексуального насилия могли ошибочно воспринимать как доказательство того, что женщина якобы получила удовольствие.

Что считалось привлекательным

У Тюдоров были и собственные представления о сексуальной привлекательности. Распущенные женские волосы могли восприниматься как интимный сигнал, ведь в повседневной жизни их часто собирали или прятали. Мужские ноги также считались привлекательными – обтягивающие чулки подчеркивали форму икр.

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