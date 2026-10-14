Париж раскрыл главную тайну Юлия Цезаря: что нашли под Нотр-Дамом

В самом центре Парижа археологи сделали находку, способную пролить свет на одну из загадок древней истории французской столицы. Во время раскопок возле собора Парижской Богоматери обнаружили каменную стену с деревянными конструкциями, которая, предположительно, могла быть частью укреплений галльской Лютеции. Об этом сообщило Министерство культуры Франции, пишет Fox News.

Юлий Цезарь. Фото: из открытых источников

Исследования начались в феврале перед запланированной реконструкцией территории больницы Отель-Дье. Специалисты рассчитывали найти преимущественно следы средневековой застройки, однако обнаружили сооружение, которое по своей конструкции отличается от более поздних построек.

Стена протянулась примерно на 20 метров. В кладке сохранились крупные каменные блоки, а анализ деревянных элементов указал на период между 200 годом до нашей эры и 10 годом до нашей эры. Рядом археологи нашли обугленные семена и остатки деревянного здания, уничтоженного пожаром.

Именно следы огня усилили интерес исследователей. В "Записках о Галльской войне" Юлий Цезарь описывал, как в 52 году до нашей эры племя паризиев сожгло собственное укрепленное поселение, чтобы оно не досталось римлянам. Ученые допускают, что найденная стена может быть связана с этими событиями, однако подчеркивают: ее назначение и точный возраст еще предстоит установить.

Министр культуры Франции Катрин Пегар назвала открытие важным для изучения галльской Лютеции. До сих пор отсутствие убедительных археологических доказательств оставляло пространство для споров о расположении древнего поселения.

Сохранить стену на первоначальном месте из-за реконструкции не получится. Власти планируют воссоздать часть сооружения с использованием оригинальных камней и, возможно, представить ее в одном из музеев Парижа. Дополнительные раскопки должны помочь выяснить, что скрывается за стеной и какие еще следы древнего города сохранились под землей.

Если гипотеза подтвердится, находка станет важной подсказкой в поисках Лютеции, которую описывал Цезарь. Пока же исследователям предстоит проверить, действительно ли обнаруженное сооружение связано с галльским поселением.

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