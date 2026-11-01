Они не просто сидели дома: 5 профессий, которыми женщины зарабатывали на жизнь в Средневековье

В Средневековье женщины не ограничивались домашними делами. Несмотря на ограниченные возможности, они работали в полях, торговали, изготавливали одежду и лечили людей.

Целительница за приготовлением лекарств. Иллюстрация: ИИ

Сельскохозяйственные работницы. Сельское хозяйство было основой средневековой жизни, поэтому женщины работали наравне с мужчинами. Они сажали и собирали урожай, помогали стричь овец. Одни трудились для собственных семей, другие получали за работу плату. Некоторые даже руководили группами сборщиков урожая.

Пекарь. Женщины не только выпекали хлеб дома, но и продавали его на местных рынках. Одним из самых трудоёмких этапов было перемалывание зерна в муку. В сохранившихся рукописях можно увидеть изображения женщин-пекарей.

Предпринимательницы и торговки. Женщины участвовали в торговле и могли накапливать значительные состояния. Аннабель Фернер, например, называли одной из богатейших предпринимательниц средневекового Лондона. Другие управляли поместьями мужей, пока те отправлялись в путешествия, паломничества или крестовые походы.

Производители одежды. Изготовление одежды было не только домашней работой. Женщины создавали ткани и вещи на продажу, работая мастерицами и торговками. В конце Средневековья текстильная промышленность стала особенно важной для Англии, открывая дополнительные возможности для заработка.

Целительницы. Женщины ухаживали за больными и лечили родственников, а некоторые занимались этим профессионально. Их нанимали даже европейские королевские дворы: в частности, испанский двор привлекал женщин к различным медицинским практикам. Знания передавались и через неформальные женские сети. В то же время целительницы сталкивались с предубеждением и противодействием со стороны мужчин-медиков.

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