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Они не просто сидели дома: 5 профессий, которыми женщины зарабатывали на жизнь в Средневековье

Какими ремеслами занимались женщины в Средневековье? Пять неожиданных занятий, которые позволяли им зарабатывать деньги и добиваться успеха.

1 ноября 2026, 14:15
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Сергій Кречмаровський

В Средневековье женщины не ограничивались домашними делами. Несмотря на ограниченные возможности, они работали в полях, торговали, изготавливали одежду и лечили людей.

Они не просто сидели дома: 5 профессий, которыми женщины зарабатывали на жизнь в Средневековье

Целительница за приготовлением лекарств. Иллюстрация: ИИ

  • Сельскохозяйственные работницы. Сельское хозяйство было основой средневековой жизни, поэтому женщины работали наравне с мужчинами. Они сажали и собирали урожай, помогали стричь овец. Одни трудились для собственных семей, другие получали за работу плату. Некоторые даже руководили группами сборщиков урожая.

  • Пекарь. Женщины не только выпекали хлеб дома, но и продавали его на местных рынках. Одним из самых трудоёмких этапов было перемалывание зерна в муку. В сохранившихся рукописях можно увидеть изображения женщин-пекарей.

  • Предпринимательницы и торговки. Женщины участвовали в торговле и могли накапливать значительные состояния. Аннабель Фернер, например, называли одной из богатейших предпринимательниц средневекового Лондона. Другие управляли поместьями мужей, пока те отправлялись в путешествия, паломничества или крестовые походы.

  • Производители одежды. Изготовление одежды было не только домашней работой. Женщины создавали ткани и вещи на продажу, работая мастерицами и торговками. В конце Средневековья текстильная промышленность стала особенно важной для Англии, открывая дополнительные возможности для заработка.

  • Целительницы. Женщины ухаживали за больными и лечили родственников, а некоторые занимались этим профессионально. Их нанимали даже европейские королевские дворы: в частности, испанский двор привлекал женщин к различным медицинским практикам. Знания передавались и через неформальные женские сети. В то же время целительницы сталкивались с предубеждением и противодействием со стороны мужчин-медиков.

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Источник: https://www.mentalfloss.com/history/jobs-women-had-medieval-era
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