Он возвращал мёртвых собак к жизни: врач хотел воскресить даже казнённых людей

В 1934 году американский врач Роберт Корниш заявил, что вернул к жизни собаку после остановки сердца. Эксперимент напоминал сцену из фильма ужасов. Однако учёный хотел испытать свой метод и на людях, в частности на казнённых преступниках.

Интерьер лаборатории 1930-х годов с оборудованием для опытов по реанимации. Иллюстрация: ИИ

Корниш начал исследования с реанимации людей. Первым пациентом стал 62-летний мужчина, умерший от остановки сердца. Врач прибыл в больницу через четыре с половиной часа после смерти и 90 минут раскачивал тело на специальной доске. Попытка не удалась. Не помогли и эксперименты с мужчиной, которого вытащили из воды, и человеком, погибшим от удара электрическим током.

Тогда Корниш решил отточить метод на фокстерьерах. Он называл собак Лазарями — в честь библейского персонажа, которого воскресил Иисус. Одного из них, Лазаря II, врач усыпил эфиром и азотом. Через шесть минут после остановки сердца животное закрепили на доске, начали раскачивать, массировать и искусственно вентилировать лёгкие. В вену ввели раствор с кислородом, адреналином и гепарином. Собака снова начала дышать, а её сердце забилось. Однако она прожила всего восемь часов и 13 минут и находилась в тяжёлом состоянии.

Позже Лазарь IV и Лазарь V частично восстановились: могли ползать, лаять и есть, но страдали слепотой и имели повреждения мозга. Эксперименты вызвали протесты защитников животных, а руководство университета запретило Корнишу работать на территории кампуса. Он продолжил исследования дома.

Врач просил губернаторов нескольких штатов разрешить реанимировать преступников после казни в газовой камере. В 1948 году он хотел оживить осуждённого похитителя людей и убийцу Томаса Макмонигла, но администрация тюрьмы отказала. Позже Корниш оставил исследования и занялся производством зубной пасты.

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