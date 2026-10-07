Король убегал от смерти, а сокровища исчезли: драгоценности ищут уже 800 лет

История Англии хранит немало загадок, но одна из них связана с королевскими драгоценностями, исчезнувшими более восьми веков назад. Речь идет о кладе Иоанна Безземельного – монарха, чье правление стало одним из самых противоречивых в средневековой истории страны.

Средневековая миниатюра с изображением короля Иоанна во время охоты - иллюстрация к истории о загадочном исчезновении королевских драгоценностей. Фото: British Library, XIV век, Public Domain / Wikimedia Commons

В октябре 1216 г. король оказался в опасном положении. После военной кампании он покидал Восточную Англию и отправился в замок в Ноттингемшире. Дорога пролегала через территорию, где приливы и отливы могли превращать мелководье в смертельную ловушку.

Именно здесь, по историческим свидетельствам, королевский обоз потерпел бедствие.

Загадочное исчезновение

Иоанн Безземельный путешествовал с обозом, в котором перевозили его личные вещи и ценности. При переходе через приливную местность часть людей и имущества была потеряна. Среди пропавших вещей могли быть и королевские драгоценности.

Точные масштабы утраты остаются предметом исторических дискуссий. Однако сама история стала легендарной: драгоценности, связанные с английской короной, могли оказаться под водой и быть погребенными под иловыми слоями.

Для поисков особенно важным считают район залива Уош на восточном побережье Англии. Это огромная территория с меняющимися приливами, каналами и болотистыми участками, что и сегодня усложняет поиск любых древних предметов.

Можно ли найти клад?

Прошло около 800 лет, но легенда о потерянных королевских драгоценностях не исчезла. Потенциальная ценность такого открытия была бы огромна не только из-за драгоценных металлов и камней, но и из-за исторического значения артефактов.

Впрочем, говорить о конкретном составе клада или утверждать, что все королевские драгоценности Иоанна Безземельного лежат на дне залива, нельзя. История обросла предположениями, а часть деталей остается неподтвержденной.

Именно поэтому загадка продолжает привлекать внимание: возможно, где-то в британских болотах до сих пор скрыт след одного из самых известных средневековых исчезновений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о восьми загадках, которые веками искали на картах.