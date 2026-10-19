Дворец Клеопатры утонул, но археологи нашли там нечто невероятное: причём здесь одно из семи чудес света

У берегов Египта археологи обнаружили необычный артефакт, связанный с одним из семи чудес древнего мира. Бронзовое кольцо нашли в затонувшей царской гавани Александрии, на месте, где когда-то располагался дворец, связанный с Клеопатрой VII.

Реконструкция легендарного Александрийского маяка, одного из семи чудес древнего мира. Фото: Wikimedia Commons

Находка на месте царского дворца

Об открытии объявил Европейский институт подводной археологии. Кольцо обнаружили на острове Антиродос, который был частью древнего царского квартала Александрии. Эта территория связана с историей Клеопатры VII, Марка Антония и Юлия Цезаря.

На поверхности бронзового изделия сохранилось изображение Александрийского маяка. Это особенно важная находка, поскольку исследователям до сих пор не было известно ни одного перстня-печати с изображением этого сооружения. В древности такие украшения использовали для нанесения оттисков на печатях.

Что известно о легендарном маяке

Александрийский маяк построили в III веке до нашей эры. На протяжении многих столетий он помогал кораблям ориентироваться у побережья, пока землетрясения постепенно не разрушили сооружение. Окончательно маяк исчез примерно в XIV веке.

Точный возраст кольца пока не установлен. По словам исследователей, его изображение напоминает символику на некоторых монетах II века нашей эры. Поэтому артефакт может относиться к эллинистическому или римскому периоду.

Почему открытие важно

По мнению специалистов, находка свидетельствует о том, насколько значимым маяк был для Александрии. Его изображение могло стать узнаваемым символом города даже спустя столетия после строительства. Исследователи также предполагают, что дворец мог использоваться для административных нужд, в частности для управления работой маяка.

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