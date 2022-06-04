Главный командующий российским вторжением в Украину – на выход: что не так с путинскими генералами

Основатель проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев сообщил, что главного командующего российского вторжения в Украину генерала Александра Дворникова отстранили от командования. По его словам, сейчас командующий восточным военным округом стал во главе всей битвы за Донбасс, войны, так как "Восточный военный округ видимо более боеподготовлен и, видимо, показывает лучшие результаты". Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему российский генералитет так позорно себя показывает в войне против Украины.

Александр Дворников. Фото: из открытых источников

На высших этажах командования россияне продолжают уперто следовать идеям, которые были заложены в руководящих документах еще в середине прошлого столетия

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский поясняет, что армейскими группами и даже в целом вооруженными силами РФ командуют два генерала – генерал "Хочу" и генерал "Шаблон".

"Генерал "Хочу" руководит всеми действиями, которые часто-густо не связаны с военной целесообразностью. А генерал "Шаблон" строго придерживается всех норм и правил советской военной науки при планировании своих операций. В итоге россияне проводят их по стандартным схемам, что, конечно, нам на руку", – отмечает полковник.

При этом, продолжает он, на уровне взвода или роты противник уже осознал небезопасность таких действий. Они даже проявляют некую инициативу, так как младший командир просто переживает за своих солдат, иначе ему не кем будет воевать.

"Однако на высших этажах командования россияне продолжают уперто следовать идеям, которые были заложены в руководящих документах еще в середине прошлого столетия, – рассказывает Сергей Грабский. – Так что тот же генерал Дворников не имеет никакого влияния на ситуацию, ведь всем руководит генерал "Шаблон". И этот генерал может иметь десятки фамилий – и уже уничтоженных генералов страны агрессора, и пока еще живых. Суть от этого не меняется. Они действуют по стандартной схеме. Именно поэтому в российской армии невозможно выделить какого-то харизматичного военного лидера. Весь их генералитет – серая масса, исполняющая преступные приказы генерала "Хочу", как и простой солдат, условный бурят".

Именно генералы в России решают многое, не понимая при этом сути происходящего на поле боя

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов рассуждает так:

"Все авторитетные военные аналитики говорят о том, что сам способ командования, иерархия, заточенность на принятие решений самым главным, снятие с себя ответственности нижестоящего командного состава в РФ – одна из причин и неудачного планирования операций на стратегически-оперативном уровне, и неудачного ведения военных действий Россией против Украины. Если в современных армиях развитых стран, как правило, командир какого-либо подразделения принимает решения самостоятельно (в пределах своей компетенции, условий боя и задач, которые выполняет), то в российском случае все стараются снять с себя ответственность – и ждут команды "сверху" либо выполняют дурной приказ, даже понимая, что он невыполнимый. Так что именно генералы в России решают многое. Не понимая при этом сути происходящего на поле боя".

При этом, учитывая, что Россия является империей, заточенной на агрессию, генералы там имеют еще и большое политическое влияние, отмечает эксперт.

"Когда мы говорим о генерале Герасимове, о генерале Дворникове, о кадровой чехарде после очередных проваленных операций, следует понимать, что всё это играет на руку Украине и ее вооруженным силам. Потому что следующий генерал будет кровь из носа выполнять задачу, поставленную политическим руководством. Не взирая на реальное положение вещей", – поясняет Валерий Дымов.

Он акцентирует, что, как правило, после неудачных операция, россияне вместе того, чтобы сделать выводы, ищут крайних, находят, снимают. И очередной генерал приходит, чтобы выполнить задачу, которая на самом деле неправильно была поставлена изначально.

"Так снимали командиров на Черноморском флота после того, как наши ракеты "Нептун" уничтожили крейсер "Москва". Так снимают других представителей высшего командного состава, которые не сумели выполнить изначально невыполнимых задач. Именно такого рода управления является причиной тех неудач российской армии, стратегического провала, оперативных проблем, которые она имеет в Украине. И того, что на 101 день с начала широкомасштабного вторжения, РФ не выполнила ни одной из изначально задуманных задач", – резюмирует эксперт.

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