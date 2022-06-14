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Главарь «ДНР» признал – одной России на Донбассе не справиться – просит задействовать союзников

Главарь боевиков ОРДО заявил, что Россия должна задействовать "дополнительные союзнические силы" для обороны Донецка

сегодня, 07:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Главарь так называемой квазиреспублики "ДНР" Денис Пушилин заявил, что Россия должна задействовать "дополнительные союзнические силы" для того, чтобы удержать временно оккупированный Донецк под контролем оккупантов. Как передает портал "Комментарии", заявление Пушилина цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

Главарь «ДНР» признал – одной России на Донбассе не справиться – просит задействовать союзников

Денис Пушилин - фото из открытых источников

Боевики рассказывают, что якобы Донецк все больше под обстрелами. Поэтому, утверждает Пушилин, сегодня есть понимание с Россией, что удастся задействовать союзнические силы РФ на оккупированной украинской территории. 

При этом российские пропагандистские издания акцентируют внимание на том, что Пушилин обратился к российскому руководству с просьбой договориться со своими союзниками о том, чтобы ввести дополнительный военный контингент в Донецк. Не уточняется, что речь идет о странах ОДКБ, которые официально считаются союзниками страны-агрессора или же о каких-то других странах.

Читайте на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию подробно разобрали, что везет в Киев трио Шольц, Макрон и Драги – какая истинная цель поездки.                                                                                                                           

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом перестать затягивать время с поставками Украине необходимого вооружение и окончательно определиться, на чьей сегодня стороне Берлин. Президент заявил, что одновременно поддерживать диалог и Киевом, и с Москвой уже не получится.



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