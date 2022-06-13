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Глава Луганской ОВА рассказал, сколько процентов Северодонецка контролируют оккупанты

На заводе «Азот» остаются около полутысячи граждан

сегодня, 12:37
Автор:

Денис
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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации в области. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале. 

Глава Луганской ОВА рассказал, сколько процентов Северодонецка контролируют оккупанты

Танк армии рф. Фото из открытых источников

По данным Гайдая, в настоящее время вражеские войска контролируют около 70 процентов города Северодонецк. 

"Массовая эвакуация и подвоз гуманитарных грузов из-за обстрелов невозможны.", — Гайдай. 

На заводе "Азот" остаются около полутысячи граждан, из них 40 – дети. Промзона мощно обстреливается вражеской артиллерией большого калибра.

"Укрытия "Азота" не такие прочные как в мариупольской "Азовстали", пытаемся сделать организованную эвакуацию с гарантиями безопасности.", — глава Луганской ОВА. 

По городу Лисичанск усилились обстрелы со стороны врага. За последние дни наибольшее количество погибших и раненых — именно в этом населённом пункте.

Также Гайдай отметил, что угрозы окружения украинских войск в Луганской области нет. 

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Источник: https://t.me/luhanskaVTSA/3422
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