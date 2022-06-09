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Генштаб: враг ищет слабые места в обороне Северодонецка, но безуспешно

Украинские воины также нанесли отражение противника в направлении Екатериновки, враг отошел

сегодня, 08:44
Автор:

Кравцев Сергей
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Без преувеличения можно сказать, что горячим на Донбассе остается Северодонецкое направление, где враг оказывал огненное влияние на подразделения наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Привиль, Устиновка, Горное и Екатериновка. По Тошковке кафиры нанесли авиаудара и неудачно провели штурм. В направлении населенного пункта Екатериновка украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном своде Генштаба ВСУ в Фейсбук.

Генштаб: враг ищет слабые места в обороне Северодонецка, но безуспешно

Северодонецк. Фото: из открытых источников

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции наших подразделений по ствольной и реактивной артиллерии вблизи Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Семигорья и Майорского. Нанес ракетно-авиационные удары по районам населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк.

Используя результаты огневого воздействия, противник ведет штурмовые действия в районе населенных пунктов Роты, Николаевки и Камышевахи.

В предыдущих боях на указанном направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери и враг вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения первой и сотой отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. С целью сковывания действий наших подразделений производил обстрелы из артиллерии и минометов по линии столкновения.

На Южнобужском направлении враг применил артиллерию разных калибров в районах населенных пунктов Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое, Благодатное, Любомировка и Таврическое.

В целях улучшения тактического положения враг готовится к форсированию водных помех. Вел воздушную разведку БПЛА. Планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62. Дополнительно развернул подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК "Точка-У".

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Также издание "Комментарии" сообщало — оккупанты готовятся к удару: в Генштабе рассказали, куда россияне стащили "Искандеры" и "Панцири".



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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