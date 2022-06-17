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Генштаб: украинская авиация разнесла войска оккупантов в трех районах Херсонщины

Отмечается, что украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсона.

сегодня, 09:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские военные подразделения понесли значительные потери в Херсонской области, где украинские защитники постепенно продолжают продвигаться в сторону временно оккупированного Херсона. Как передает "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Генштаб: украинская авиация разнесла войска оккупантов в трех районах Херсонщины

Авиация РФ. Фото: Минобороны Украины

Украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсона. Следовательно, противник понес потери не только в живой силе, но и в технике.

На Северском направлении враг продолжает ведение демонстративных действий. Агрессор обстреливал из артиллерии подразделения Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивается на содержании занятых рубежей, недопущении выхода Сил обороны на государственную границу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении. Противник пытался провести разведку боем в районе населённого пункта Кочубиевка. Наши воины ответили метким огнем и враг отошел.

На Славянском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается. Враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное. Украинские воины успешно отразили штурм.

Пытаясь создать условия для развития наступления на город Славянск, враг применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья.

На лиманском направлении активных действий противник не вел.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям наших войск. Нанесли авиаудар по населенному пункту Устиновка. Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецк. Противник совершает перемещение на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии.

На Бахмутском направлении защитники Украины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое. Враг отошел. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные наступательные действия противника не зафиксированы. Враг нанес авиационные удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.

Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что 24 февраля вторжения российских войск на территорию Украины не было .

Также издание "Комментарии" сообщало – в Херсоне первыми по паспортам РФ пришли представители одной из партий Украины.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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