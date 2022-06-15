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Генерал Марченко назвал цель номер один после получения оружия

Керченский мост – соединяет оккупированный Крым с РФ

сегодня, 20:23
Автор:

Лиля Воробьева
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Когда Украина получит от партнеров необходимое вооружение, Керченский мост в Крыму станет целью номер один. Ведь его уничтожение очень важно, чтобы кафиры не смогли переправлять оружие и резервы в Крым. Об этом сообщил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаевской области, пишет "Радио Свобода".

Генерал Марченко назвал цель номер один после получения оружия

Генерал рассказал об уничтожении Крымского моста кафиров (фото из открытых источников)

Для россиян мост, который соединяет РФ и Крым очень важен, ведь они подтягивают через него свои военные резервы.

"Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это сто процентов. Это будет цель номер один для поражения. Это мы будто основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, они быстро достанут украинские и будут бегать с украинскими", — убежден генерал Марченко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинские военные вертолеты нанесли удар по скоплению противника. В Оперативном командовании "Юг" рассказал об оперативной обстановке на юге нашей страны по состоянию на 13.00 15 июня. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг". Оккупанты, не преуспевая в продвижении вперед, системно отступая под украинскими контр наступательными действиями на оборонные позиции, теряя живую силу, запасы и технику, обстреливает населенные пункты с мирными жителями из артиллерийско-минометного вооружения, применяя системы залпового огня. В свою очередь Силы обороны продолжают выполнение огневых задач и наносить авиационных ударов по противнику, выбивая их из Николаевщины.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-marchenko-kerchenskyi-mist/31899558.html
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