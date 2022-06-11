Где на фронтах сейчас горячее всего: информация от Генштаба ВСУ

По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 18 часов 11 июня оккупанты были отброшены на многих участках восточного и южного фронтов. Враг продолжает попытки атаковать наши позиции, бьет из артиллерии по населенным пунктам северных, восточных, южных областей. Зафиксированы обстрелы в общинах Сумской области, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Донецкой.

Фото Генеральный штаб ВСУ

Россияне штурмовали позиции ВСУ в районах Бражковки, Долины и Вернополья, наступление отражено. Продолжаются бои в Богородичном, там оккупанты стреляют из минометов, артиллерии, РСЗО, пытаются закрепиться в населенном пункте. Враг обстреливает Лисичанск из тяжелой артиллерии, стягивает в этом направлении подразделения.



В Северодонецке продолжаются уличные бои, ВСУ контролируют треть города, по информации мера. Оккупанты штурмуют позиции украинских войск в районе Тошковки. Украинцы отбили штурм в районе Метелкино, там враг отошел. По данным военной разведки, оккупанты бросили на передовую резервные подразделения.



На Бахмутском направлении в течение дня россияне били из артиллерии по позициям ВСУ неподалеку Николаевки, Белогоровки, Горного, Камышевахи и Новолуганского. В районе Попасной наступление армии россии отражено.

Идет наступление врага в районе Нырково, там ведутся бои, а в направлении Николаевки, Берестового, Владимировки штурм ВСУ отбили. В направлениях Авдеевки, Курахово, Запорожья активных боевых действий россияне не ведут.

Разведка сообщает, что в Белгородской области, в Шебекино, оккупанты разворачивают полевой госпиталь для раненых на фронте россиян. Это свидетельствует о значительных потерях врага в живой силе.

Как писал портал "Комментарии", в разведке заявили, что у россии еще есть достаточно потенциала для ведения долгосрочной войны в Украине.



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