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Фронт возле Запорожья: каковы риски продвижения оккупантов

Какова ситуация на южном фронте в начале июня и есть ли угроза для Запорожья

сегодня, 12:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Фронт возле Запорожья: каковы риски продвижения оккупантов

Фото Генеральный штаб ВСУ

В южных областях идет ротация сил врага, ВСУ держат оборону и позиции вдоль всей линии столкновения. Однако просматриваются определенные направления движения россиян — в направлении передовой на позиции, которые атакуют украинцы, и часть в направлении Запорожья. Об этом рассказал в эфире майор ВСУ Роман Ковалев.

Военный говорит, что наша авиация регулярно уничтожает технику россиян, поэтому им не просто подтягивать им резервы к передовой, их технику и боеприпасы ВСУ уничтожает на пути. Однако враг вместо атак пехотой, делает обстрелы из РСЗО, тяжелой артиллерии по населенным пунктам, даже нет позиций украинской армии. Каждый день погибшие гражданские и раненые.

Майор говорит, что если приедет западное оружие, то оборона Запорожья будет успешной, на фронте не хватает высокоточного, дальнобойного оружия и боеприпасов, бронетехники для контрнаступления. По его словам, украинцы должны настраиваться на долгую войну, а победа будет зависеть еще и от того, насколько население готово удерживать напряжение.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире рассказал, что в течение недели в Запорожской области ситуация стабильна, удалось остановить фронт, он перестал двигаться. Сейчас там продолжаются позиционные бои, обмены огневыми ударами, украинцы наносят контратаки.

ВСУ вытеснили оккупантов из плацдарма у реки Ингулец в Херсонской области. Враг начал подтягивать туда войска от Херсона и Кривого Рога и пытается атаковать позиции ВСУ, чтобы выбить наши войска из плацдарма, однако безуспешно.

В криворожском направлении есть спад боевой активности россиян, они усиливают оборону и роют окопы.

Как писал портал "Комментарии", нардеп рассказал, как живет Мелитополь под оккупацией.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iwnCqPEP2mA
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