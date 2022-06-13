Фронт продвинулся от 5 до 10 км: ВСУ ведут наступление на двух направлениях

Украинским защитникам удалось совершить серьезный прорыв в Запорожской области, линия фронта изменилась почти на 10 км. Украинской армии удалось отодвинуть оккупантов дальше от Запорожья. Как передает портал "Комментарии", об этом при включении в общенациональный телемарафон заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Градоначальник отметил, что продвижение ВСУ для жителей Мелитополя очень важное и знаковое. Во-первых, отметил Иван Федоров, ВСУ удалось продвинуться в Херсонской области. Там теперь оккупанты не наступают, только обороняются. За последние две недели украинские защитники освободили немало украинских населенных пунктов в Херсонской области, и они уже совсем близко к Херсону. Жителей Мелитополя это очень радует, ведь люди понимают, что есть продвижение армии, следовательно, надежда на то, что вскоре может быть освобожден и Мелитополь растет.

По словам Федорова, второе направление движения ВСУ, которое не может не радовать – это наступление со стороны уже самого Запорожья в сторону непосредственно самого Мелитополя. Спустя две недели на 5-10 км украинские защитники уже ближе к Мелитополю.

Иван Федоров отметил, что благодаря отважным действиям нашей армии силы оккупантов продолжают существенно уменьшаться. По численности русская армия не так мощна, как было в начале войны.

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