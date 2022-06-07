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Формула Ермака-Макфола: в чем она состоит

Сколько россиян подпадают под персональные санкции в соответствии с наработками группы Ермака-Макфола

сегодня, 10:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Эксперты определили против каких российских чиновников нужно вводить персональные санкции и представили дорожную карту так называемого плана Ермака-Макфола.

Формула Ермака-Макфола: в чем она состоит

Фото иллюстративное / Pixabay

По их мнению, в санкционный список нужно включить не менее трех тысяч предприятий и компаний. Среди физических лиц санкции и ограничения должны быть наложены на олигархов, высших должностных лиц всех уровней и всех ветвей власти (законодательной, исполнительной, судебной), руководителей и администрации российских банков и компаний, пропагандистов, в том числе и духовенство, артисты, общественные организации, руководители разных уровней политических партий, члены партии "Единая россия" и родственники всех подсанкционных лиц. Также предлагается включить в санкционный список лиц, владеющих активами всех граждан из определенных ранее категорий. Поэтому общее количество лиц в санкционных списках, по предварительным подсчетам, должно составлять 487 300 человек.

В документе указано, что целью ограничений, вводимых к гражданам россии, является подрыв способности россии вести войну и ускорить завершение боевых действий. Санкции же направлены против тех, кто вносит вклад в агрессию против Украины на экономическом, управленческом и пропагандистском фронтах. Кроме санкций предлагается также признать россию государством-спонсором терроризма, исключить ее из Группы финансовых мер (FATF) и внести ее в черный список FATF.

Документ разработан как рекомендация для правительств других стран с предложениями относительно видов санкций, которые нужно налагать на россиян, помогающих Путину и не осуждающих убийство украинцев, геноцид, захват территории суверенного государства, оккупацию и разрушение населенных пунктов, создание искусственной гуманитарной катастрофы, совершение военных преступлений против украинцев.

Как писал портал "Комментарии", в ЕС отреагировали на приказы Путина по паспортизации украинцев.

Также мы писали , что думают украинцы и что предлагают нардепы по поводу запретов русской музыки и фильмов.



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Источник: https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/14/45/812b97f8c92c6ffdf37b809fd9b828d4_1654499082.pdf?fbclid=IwAR2s6OT9EZP23C1WIcE7sjuaSOZRWK3Gl6ENH6mveN871lECTRKQGA2sVTw
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