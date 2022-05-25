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Флаг Украины установили на «Пике Путина» в Кыргызстане (ФОТО)

Альпинисты установили флаг Украины на вершине "Пик Путина"

25 мая 2022, 23:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Альпинисты из России установили флаг Украины на вершине "Пик Путина" в Кыргызстане. Об этом сообщается в Министерстве иностранных дел Украины.
В сообщении говорится, что украинское знамя альпинистам дало Посольство Украины в Кыргызстане.
"Теперь Флаг Украины установлен на "Пике Путина". Это вершина высотой 4446 метров в 56 км от столицы Кыргызстана Бишкека. Сделали это инициативные альпинисты. Флаг им предоставило Посольство Украины в Кыргызстане",- говорится в сообщении.
На опубликованном фото видно, что флаг Украины развевается прямо над памятной табличкой на вершине.
Флаг Украины установили на «Пике Путина» в Кыргызстане (ФОТО) - фото 2
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин попал в ловушку, которую сам и сотворил . Пока российский диктатор блефует по поводу применения ядерного оружия и проводит демонстрационные испытания межконтинентальных ракет, а также дает приказы уничтожения украинских городов и совершения военных преступлений в Украине, Европа уже начинает осознавать неотвратимость эскалации конфликта с РФ. Такое мнение высказал оппозиционер Гарри Каспаров. премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания нанесет удар по россии, если глава Кремля прикажет нажать на ядерную кнопку или применить в Украине оружие массового поражения. К таким действиям страна прибегнет без консультаций с другими членами НАТО. Все это время Путин блефовал и испытывал Запад, нарушая все новые границы, производя войны на Ближнем Востоке, проводя оккупацию территорий Украины, аннексию Крыма, начав полномасштабную войну против нашего государства. Диктатор смотрел на реакции ЕС и НАТО. Многие годы он угрожает "газовым" шантажом Европе, ядерным взрывом — НАТО.

Флаг Украины установили на «Пике Путина» в Кыргызстане (ФОТО)

Альпинисты установили флаг Украины на вершине "Пик Путина" (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=385631370274001&set=a.296864132484059
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