Флаг Украины установили на «Пике Путина» в Кыргызстане (ФОТО)

На опубликованном фото видно, что флаг Украины развевается прямо над памятной табличкой на вершине.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин попал в ловушку, которую сам и сотворил . Пока российский диктатор блефует по поводу применения ядерного оружия и проводит демонстрационные испытания межконтинентальных ракет, а также дает приказы уничтожения украинских городов и совершения военных преступлений в Украине, Европа уже начинает осознавать неотвратимость эскалации конфликта с РФ. Такое мнение высказал оппозиционер Гарри Каспаров. премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания нанесет удар по россии, если глава Кремля прикажет нажать на ядерную кнопку или применить в Украине оружие массового поражения. К таким действиям страна прибегнет без консультаций с другими членами НАТО. Все это время Путин блефовал и испытывал Запад, нарушая все новые границы, производя войны на Ближнем Востоке, проводя оккупацию территорий Украины, аннексию Крыма, начав полномасштабную войну против нашего государства. Диктатор смотрел на реакции ЕС и НАТО. Многие годы он угрожает "газовым" шантажом Европе, ядерным взрывом — НАТО.
Альпинисты установили флаг Украины на вершине "Пик Путина" (фото из открытых источников)