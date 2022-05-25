Флаг Украины установили на «Пике Путина» в Кыргызстане (ФОТО)

Альпинисты из России установили флаг Украины на вершине "Пик Путина" в Кыргызстане. Об этом сообщается в Министерстве иностранных дел Украины.

В сообщении говорится, что украинское знамя альпинистам дало Посольство Украины в Кыргызстане.

Посольство Украины в Кыргызстане",- говорится в сообщении. "Теперь Флаг Украины установлен на "Пике Путина". Это вершина высотой 4446 метров в 56 км от столицы Кыргызстана Бишкека. Сделали это инициативные альпинисты. Флаг им предоставило

На опубликованном фото видно, что флаг Украины развевается прямо над памятной табличкой на вершине.



