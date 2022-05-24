Это приведет к оккупации всей Луганской области: в британской разведке предупредили об угрозе

Россия усиливает массированное наступление на Донбассе. Если же российским войскам удастся захватить Северодонецкий "карман", то есть очень большая вероятность, что россияне смогут взять под контроль всю Луганскую область. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновлённом отчете британской разведке по российскому вторжению в Украину.

Карта боевых действий в Украине. Фото: британская разведка

При этом в британской разведке отмечают, несмотря на то, что Кремль бросает на захват Луганщины основные силы – это лишь часть цели российской армии на Донбассе. На самом деле россияне хотят захватить Донбасс в значительно больших границах.

В Минобороны Британии отмечают, российские войска пытаются усиливать массированное наступление, чтобы взять в кольцо Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Оккупация этих городов есть приоритетом для россиян. Северную и южную оси этой операции разделяют почти 25 км территории, на которой сегодня позиции украинских защитников.

В Британии считают, что россияне не сумели оперативно продвинуться на Донбассе, потому что украинские войска очень хорошо окопались и твердо заняли оборонительные позиции. Благодаря эффективному командированию ВСУ до сих пор контролируют фронт, занимают уверенные позиции.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский озвучил прогноз, что ближайшие недели войны в Украине будут очень непростыми.

Также издание "Комментарии" сообщало – Рамштайн-2 и ад для РФ на поле боя: какие итоги заседания антипутинской коалиции.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!