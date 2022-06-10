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"Экспресс тур в Украину": в Херсонской области артиллерия ВСУ уничтожила больше двухсот арабских наемников

Арестович рассказал об арабских наемниках, которые воюют на стороне рф в Украине

сегодня, 22:46
Автор:

Денис
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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об уничтожении наемников в Херсонской области. Об этом он сообщил в прямом эфире на YouTube-канале Фейгин Live. 

"Экспресс тур в Украину": в Херсонской области артиллерия ВСУ уничтожила больше двухсот арабских наемников

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Так, по словам Арестовича, в населённом пункте Чкалово (Херсонская область) украинская артиллерия нанесла удар по позициям противника. Сообщается об уничтожении арабских наемников. 

"Первое подтвержденное наличие арабских наемников в Украине. Вероятно сирийцы. Точное попадание украинской артиллерии. Больше двухсот убитых, по самым нижним оценкам. Экспресс тур в Украину.", — Алексей Арестович. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что президент Грузии пожаловалась на правительство, что не позволило ей поехать в Украину. Грузинское правительство отказало своей президентке в визите во Францию, Польшу и Украину. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что в мире может начаться еще одна война: Китай заявил о готовности к боевым действиям. Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ сделал соответствующее заявление. Читайте об этом в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Лавров рассказал, кто уже начал осваивать территорию Украины. Кремль снова переживает, что Польша оккупирует западную Украину. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Германия увеличила импорт из РФ почти на 60% во время войны в Украине. Но товарооборот между Украиной и Германией сократился на 11,8%. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2IsCl9Vt5To
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