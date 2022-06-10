"Экспресс тур в Украину": в Херсонской области артиллерия ВСУ уничтожила больше двухсот арабских наемников

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об уничтожении наемников в Херсонской области. Об этом он сообщил в прямом эфире на YouTube-канале Фейгин Live.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Так, по словам Арестовича, в населённом пункте Чкалово (Херсонская область) украинская артиллерия нанесла удар по позициям противника. Сообщается об уничтожении арабских наемников.

"Первое подтвержденное наличие арабских наемников в Украине. Вероятно сирийцы. Точное попадание украинской артиллерии. Больше двухсот убитых, по самым нижним оценкам. Экспресс тур в Украину.", — Алексей Арестович.

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