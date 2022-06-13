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Эксперт назвал крайнюю дату горячей фазы войны на Донбассе

Олег Жданов прогнозирует дальнейшее снижение активности боев на большинстве направлений

сегодня, 08:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Активность боевых действий существенно снизилась уже сейчас. Россияне больше массированно не наступают, как это было в первые недели битвы за Донбасс. Враг активно штурмует лишь отдельный направления вокруг Северодонецка. Россияне подкрепляют такое наступление перебрасыванием сил с других направлений. И 22 июня должно стать крайней датой, когда противник будет сосредотачивать усилия. После этой даты должна начаться уже совсем другая война – позиционная. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов, пишет сайт "Сегодня".

Эксперт назвал крайнюю дату горячей фазы войны на Донбассе

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Военный эксперт считает, что россияне в войне против Украины попробовали атаковать несвойственными для себя методами, но спустя некоторое время поняли, что достичь хотя бы какого-то успеха можно лишь вернувшись к той тактике ведения боев, которую Россия использовала и раньше в других военных компаниях. Это тактика "огневого вала", тактика выжженной земли.

Олег Жданов также отметил, что россияне в войне против Украины стали более острожными. Российское командование понимает, что с живой силой по-прежнему дефицит. Количество потерь в российской армии уменьшилось. Также россияне начали более мощно накрывать позиции ВСУ огнем. Оккупанты больше стали использовать артиллерии, авиации и при этом меньше на прорыв идти в атаку. 

По словам эксперта, теперь российская пехота идет в атаку только после того, как отработает вражеская артиллерия. Таким образом российской армии удается снизить потери.

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Источник: https://www.segodnya.ua/strana/podrobnosti/zhdanov-v-taktike-armii-rf-v-ukraine-proizoshlo-odno-sushchestvennoe-izmenenie-1625340.html
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