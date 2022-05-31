logo

BTC/USD

31554.18

ETH/USD

1969.63

LTC/USD

68.86

USD/UAH

36.10

EUR/UAH

38.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Эксперт назвал четыре страны ЕС, "играющих на путинской стороне"
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт назвал четыре страны ЕС, "играющих на путинской стороне"

Эти страны парализуют помощь Украине

сегодня, 09:37
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Фактически четыре страны НАТО и ЕС тормозят работу по оказанию помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучил российский политолог, проживающий в США, Андрей Пионтковский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Эксперт назвал четыре страны ЕС, "играющих на путинской стороне"

Флаги ЕС и России. Фото: из открытых источников

Политолог отметил, сейчас есть понимание, как у тех стран, которые поддерживают Украину, так и у тех, кто играет против нее – наступает переломный момент – во много решается судьба всего мира.                                                             

Андрей Пионтковский добавил, ему лично понятна довольно жесткая реакция премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который довольно резко высказался за то, чтобы в Европе была создана новая структура, которая бы была едина в своём мнении и решениях. Сразу четыре страны НАТО и ЕС Италия, Франция, Германия и Венгрия фактически подыгрывают путинскому режиму. В это сложно поверить, но речь идет о лидерах ЕС и НАТО.

По словам эксперта, своими непонятными позициями они парализуют активную помощь Украине в войне против России.

Ранее Пионтовский также заявил, что в Европе уже есть ряд стран, которые лоббируют интересы Кремля и уде продвигают "план капитуляции" для Украины. 

Читайте на портале "Комментарии" — российские оккупанты пошли на штурм сразу по двум направлениям, на очереди третье – в Генштабе ВСУ предупредили об опасности.

Также издание "Комментарии" сообщало — временно оккупированную Херсонщину надвигается голод: россияне активно вывозят все съедобное и уже не готовятся к аннексии. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gordonua.com/news/war/piontkovskiy-italiya-franciya-germaniya-i-vengriya-igrayut-na-putinskoy-storone-1610929.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!