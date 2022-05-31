Эксперт назвал четыре страны ЕС, "играющих на путинской стороне"

Фактически четыре страны НАТО и ЕС тормозят работу по оказанию помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучил российский политолог, проживающий в США, Андрей Пионтковский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Флаги ЕС и России. Фото: из открытых источников

Политолог отметил, сейчас есть понимание, как у тех стран, которые поддерживают Украину, так и у тех, кто играет против нее – наступает переломный момент – во много решается судьба всего мира.

Андрей Пионтковский добавил, ему лично понятна довольно жесткая реакция премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который довольно резко высказался за то, чтобы в Европе была создана новая структура, которая бы была едина в своём мнении и решениях. Сразу четыре страны НАТО и ЕС Италия, Франция, Германия и Венгрия фактически подыгрывают путинскому режиму. В это сложно поверить, но речь идет о лидерах ЕС и НАТО.

По словам эксперта, своими непонятными позициями они парализуют активную помощь Украине в войне против России.

Ранее Пионтовский также заявил, что в Европе уже есть ряд стран, которые лоббируют интересы Кремля и уде продвигают "план капитуляции" для Украины.

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