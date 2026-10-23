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Жесткие магнитные бури на выходных: метеочувствительные ошеломили оговоркой

24 октября геомагнитная активность ослабит до Kp 1,67, а 25 октября повысится до Kp 3,67. В то же время в течение выходных магнитных бурь уровня G1 не ожидается

23 октября 2026, 14:40
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Клименко Елена

В выходные 24 и 25 октября 2026 года геомагнитная ситуация будет оставаться относительно спокойной. По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA/SWPC от 23 октября, магнитных бурь уровня G1 и выше не ожидается. В то же время в воскресенье активность заметно возрастет, хотя и не достигнет штормового уровня.

Жесткие магнитные бури на выходных: метеочувствительные ошеломили оговоркой

Фото: из открытых источников

Прогноз на субботу, 24 октября

В субботу геомагнитная активность будет постепенно снижаться. Ночью и ранним утром индекс Kp будет колебаться в пределах 2,33–2,67. За день показатель опустится примерно до 2,00, а вечером снизится до 1,67.

Следовательно, суббота пройдет без прогнозируемых магнитных бурь. Самый спокойный период ожидается вечером, когда возмущения магнитного поля Земли будут минимальными по прогнозу.

Прогноз на воскресенье, 25 октября

В воскресенье геомагнитная активность усилится. После спокойного начала суток индекс Kp будет расти утром и днем, достигая максимальных прогнозируемых значений 3,67. Самые заметные колебания ожидаются в утренние и дневные часы, однако до уровня магнитной бури они не дойдут.

Важно учесть, что в ночь на 25 октября Украина переходит на зимнее время: в 04.00 стрелки часов нужно перевести на 03.00. Поэтому время прогнозируемых периодов в воскресенье приведено с учетом этого перехода.

В общем, выходные не должны сопровождаться сильными геомагнитными возмущениями. Несмотря на ожидаемый рост Kp в воскресенье, прогноз NOAA не указывает на магнитную бурю уровня G1 или выше.

В то же время, прогнозы космической погоды могут обновляться после поступления новых данных. Актуальную информацию следует проверять на сайте NOAA/SWPC.

Портал "Комментарии" уже писал, что согласно прогнозу американского Центра прогнозирования космической погоды NOAA, 21 октября индекс геомагнитной активности Kp может подняться до 4,67. Такое значение свидетельствует о повышенной активности и возможности слабой геомагнитной бури уровня G1.



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