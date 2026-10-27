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Земля в очередной раз окажется под ударом мегашторма G1: названа дата опасной магнитной бури

После непродолжительного периода покоя на Земле снова ожидается магнитная буря

27 октября 2026, 15:25
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Клименко Елена

В конце октября геомагнитная активность на Земле на несколько дней снизилась. По данным сервиса meteoagent, 27 октября ситуация остается относительно спокойной: К-индекс составляет 3, что соответствует зеленому уровню активности.

Земля в очередной раз окажется под ударом мегашторма G1: названа дата опасной магнитной бури

Фото: из открытых источников

В то же время солнечная активность несколько повысилась. Вспышка класса С1 достигла желтого уровня, тогда как показатели резонанса Шумана, который используют для наблюдения за электромагнитными колебаниями, остаются в зеленой зоне. По прогнозу, в ближайшие дни существенных геомагнитных возмущений не ожидается.

28 и 29 октября К-индекс, как прогнозируется, не будет превышать 1,7. Однако период покоя будет непродолжительным: по информации Британской геологической службы, 29-30 октября Землю может накрыть магнитную бурю уровня G1. Это слабый геомагнитный шторм. Продолжится ли он дольше, пока неизвестно.  

Магнитные бури возникают в результате взаимодействия солнечного ветра и выбросов солнечной плазмы с магнитным полем Земли. Их интенсивность оценивают по шкале G1–G5, где G1 означает самый слабый уровень шторма.

Некоторые люди во время периодов геомагнитной активности жалуются на головные боли, головокружение, слабость, сонливость, тошноту и колебания артериального давления. Также могут обостряться хронические болезни. В то же время, научные данные относительно прямого влияния магнитных бурь на самочувствие людей остаются неоднозначными, поэтому не следует автоматически связывать какие-либо симптомы с геомагнитными колебаниями.  

Портал "Комментарии" уже писал, что в понедельник, 26 октября 2026 года, сильных магнитных бурь на Земле не ожидается.



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