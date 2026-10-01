Земля несколько дней будет захлебываться от страшной вспышки на Солнце: названы опасные дни в октябре

В начале октября геомагнитная обстановка на Земле может заметно измениться из-за выброса корональной массы, который произошел на Солнце 28 сентября. Ожидается, что облако плазмы будет двигаться по направлению к нашей планете и может повлиять на магнитосферу Земли.

Магнитная буря. Фото: из открытых источников

По прогнозу Британской геологической службы, основное влияние выброса возможно 1–2 октября. В этот период геомагнитная активность может возрасти до завышенного уровня. Более заметные конфигурации ожидаются 2 октября, когда прогнозируются отдельные периоды магнитной бури категории G1.

1 октября геомагнитная ситуация может стать более активной из-за приближения солнечной плазмы. В то же время прогноз не предусматривает полноценную магнитную бурю — ожидается только повышение активности.

2 октября может стать самым неспокойным днем. По прогнозу специалистов, тогда возможны отдельные интервалы слабой магнитной бури уровня G1. Такой уровень считается самой низкой категорией по пятиступенчатой шкале геомагнитных бурь.

3 октября влияние солнечного выброса должно постепенно ослабевать. В то же время геомагнитная активность еще может оставаться несколько выше обычной.

Ситуация на Солнце будет оставаться динамичной. 30 сентября там зафиксировали вспышку класса C9, сопровождавшуюся еще одним выбросом корональной массы. По предварительной оценке, это плазменное облако, вероятно, пройдет перед орбитой Земли и не окажет существенного влияния на нашу планету.

Портал "Комментарии" уже писал, что в течение последних нескольких дней геомагнитная активность оставалась относительно спокойной, однако в начале октября ситуация может измениться. Специалисты прогнозируют новое возмущение магнитного поля Земли, предварительно классифицируемое как магнитную бурю уровня G1.