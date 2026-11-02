В начале недели Солнце готовит сверхмощный удар: эксперты насторожили заявлением об особой угрозе

В понедельник, 2 ноября, существенное усиление геомагнитной активности не прогнозируют. По предварительным оценкам, К-индекс составит около 2,7, что соответствует зеленому уровню. Это означает, что в течение суток магнитосфера Земли должна оставаться относительно спокойной. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

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В ночные часы геомагнитный показатель будет колебаться в пределах 2,67-3,00. Утром он может удерживаться на отметке 3,00, а ближе к середине дня снизиться до 2,67. В дальнейшем активность будет постепенно ослабевать

Во второй половине понедельника ожидается более спокойная геомагнитная обстановка. Вечером К-индекс может опуститься до 1,67. В конце суток прогнозируется незначительное повышение – примерно до 2,00.

По данным NOAA, не ожидается существенных изменений солнечного ветра, которые могли бы привести к сильным геомагнитным возмущениям. Таким образом, после более активного периода 1 ноября магнитосфера Земли должна постепенно успокоиться.

В то же время следует учитывать, что прогнозы космической погоды не окончательны. Специалисты регулярно уточняют данные о солнечной активности, в частности, обновляют прогнозы примерно каждые три часа. Поэтому характеристики могут изменяться в зависимости от новейших наблюдений.

Некоторые люди связывают периоды геомагнитной активности с ухудшением самочувствия. Среди возможных жалоб называют нарушение сна, усталость, раздражительность, повышенную тревожность и трудности с концентрацией внимания.

Также в перечне возможных реакций организма упоминают изменения сердечного ритма и показателей свертывания крови, в частности концентрации тромбоцитов и фибриногена. Однако убедительных доказательств того, что магнитные бури непосредственно влекут за собой такие изменения или повышают риск тромбоза, недостаточно.

Ранее портал "Комментарии" уже писал , что 30 октября геомагнитная активность начнет расти, а уже на следующий день Землю накроет магнитная буря уровня G1. По прогнозу Британской геологической службы геомагнитные возмущения могут временно усилиться до уровня G2.