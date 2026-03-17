Украина на пороге нового мегашторма: озвучена срочное предупреждение об опасности
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина на пороге нового мегашторма: озвучена срочное предупреждение об опасности

Метеочувствительные люди могут испытывать ухудшение состояния во время магнитных бурь

17 марта 2026, 08:55
Клименко Елена

17 марта на нашей планете прогнозируется незначительное повышение геомагнитной активности. По данным Британской геологической службы, причиной этого явления стало длительное влияние корональной дыры на Солнце, которое постепенно теряет силу. Несмотря на это, в течение дня возможны кратковременные колебания, которые могут достигать уровня G1, классифицируемого как слабая магнитная буря .

Фото: из открытых источников

Кроме того, ученые обращают внимание на выбросы корональной массы , зафиксированные 13 и 15 марта. Хотя их влияние на Землю не гарантировано, полностью исключать его не стоит, ведь такие процессы способны усиливать геомагнитную активность .

Специалисты отмечают, что даже слабые бури могут сказываться на самочувствии людей, реагирующих на изменения в атмосфере. В периоды повышенной активности возможны такие симптомы, как головная боль, усталость, колебания АД, повышенная раздражительность и нарушение сна. Особенно это касается категории людей с повышенной метеочувствительностью .

Чтобы минимизировать негативное влияние, врачи рекомендуют в такие дни уделять больше внимания отдыху и избегать эмоционального напряжения. Следует ограничить интенсивные физические нагрузки, поддерживать водный баланс и чаще находиться на свежем воздухе. Легкое и сбалансированное питание также будет способствовать лучшему самочувствию во время магнитных бурь .

Особое внимание следует уделить людям с хроническими заболеваниями, в частности сердечно-сосудистой системы. Им важно контролировать свое состояние, регулярно принимать назначенные препараты и при необходимости обращаться к врачу.

  Как уже писали "Комментарии", с 13 марта на Земле началась магнитная буря, которая может занять несколько дней и влиять на самочувствие людей и работу техники. Данные meteoagent свидетельствуют, что Кр-индекс, отражающий силу геомагнитной активности, уже достиг отметки 5, что соответствует слабому магнитному шторму.



