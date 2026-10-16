Такого мощного выброса на Солнце еще не было: эксперты ошеломили заявлением о мегашторме на выходные

В пятницу, 16 октября, геомагнитная обстановка на Земле остается стабильной, а магнитные бури пока не наблюдаются. Согласно прогнозу специалистов Британской геологической службы, относительно спокойные условия сохранятся в ближайшие дни. В то же время влияние высокоскоростных потоков солнечного ветра будет постепенно ослабевать 16 и 17 октября.

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Ученые отмечают, что полностью исключать кратковременные геомагнитные колебания не стоит. Солнечная активность может изменяться, вызывая возмущение магнитного поля нашей планеты. Поэтому даже при благоприятном общем прогнозе ситуация требует дальнейшего наблюдения.

По информации Британской геологической службы, в ближайшее время значительных геомагнитных штормов не ожидается. Однако возможны непродолжительные периоды повышенной активности, зависящие от процессов на Солнце и особенностей солнечного ветра.

14 октября исследователи зарегистрировали выбросы большого солнечного волокна и корональной массы. Подобные явления при определенных условиях способны вызвать усиление геомагнитных возмущений, когда выброшенное вещество достигает околоземного пространства.

Однако, по предварительным оценкам специалистов, на этот раз выброс не направлен непосредственно на Землю. Поэтому существенного усиления геомагнитной активности 16 и 17 октября не прогнозируют.

Несмотря на относительно спокойную ситуацию, ученые продолжают исследовать влияние мощных солнечных бурь на нашу планету. В частности, анализ более миллиона измерений NASA показал, что электрические токи в верхних слоях атмосферы усиливаются вместе с солнечным ветром.

Такие процессы могут оказывать влияние на магнитосферу Земли и создавать дополнительные риски для технологической инфраструктуры. Речь идет о явлениях, требующих дальнейшего изучения, особенно во время сильных геомагнитных штормов.

Портал "Комментарии" уже писал , что американский Центр прогнозирования космической погоды NOAA опубликовал обновленный прогноз геомагнитной активности на ближайшие три дня. Согласно предварительным расчетам специалистов, 15 октября магнитных бурь уровня G1 или выше не ожидается. В то же время, в течение суток возможны колебания магнитного поля Земли, интенсивность которых будет изменяться в зависимости от времени.