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Страшная магнитная буря 17 сентября: обнародовано срочное предупреждение о наиболее опасных часах

После нескольких спокойных дней геомагнитная обстановка снова ухудшится – наибольшую активность прогнозируют в ночные и утренние часы.

17 сентября 2026, 09:15
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Клименко Елена

После нескольких дней относительного затишья геомагнитная ситуация снова может оказаться неспокойной. В среду, 17 сентября, прогнозируется повышенная солнечная активность, которая может повлечь за собой слабые геомагнитные возмущения. Самыми внимательными к своему самочувствию традиционно следует быть метеочувствительным людям.

Страшная магнитная буря 17 сентября: обнародовано срочное предупреждение о наиболее опасных часах

Магнитная буря. Фото: из открытых источников

По прогнозным данным американского Центра прогнозирования космической погоды NOAA, максимальный Kp-индекс может подняться примерно до 4,67. Это значение близится к порогу геомагнитной бури: по шкале NOAA уровень G1 начинается при Kp 5.

Наибольшую активность ждали в ночные и утренние часы. Один из пиков приходился примерно на 00:00-03:00 по киевскому времени, еще один период усиления геомагнитных возмущений прогнозировался на 06:00-09:00.

По приведенному прогнозу, вероятность слабой бури уровня G1 оценивалась примерно в 45%. Вероятность более сильного шторма G2 была значительно ниже — около 10%, тогда как риск бур уровня G3–G5 оставался минимальным.

Слабые геомагнитные бури обычно не представляют опасности для большинства людей. В то же время, часть метеочувствительных людей связывает такие периоды с головной болью, усталостью, головокружением или изменениями самочувствия. Убедительных научных доказательств того, что слабые магнитные бури напрямую вызывают такие симптомы у здоровых людей, недостаточно.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ближайшие несколько дней геомагнитная обстановка на Земле может оставаться нестабильной из-за изменений солнечной активности. Основным фактором станет поток учащенного солнечного ветра, связанный с корональной дырой в северной части Солнца. Поэтому специалисты прогнозируют периоды повышенной геомагнитной активности, а 16–17 сентября при определенных условиях возможно достижение уровня слабой магнитной бури G1.



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