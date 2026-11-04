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Солнечный выброс приведет к хаосу на Земле: ученые сделали срочное заявление о магнитной буре

По данным ученых, 1 ноября на Солнце произошел корональный выброс массы.

4 ноября 2026, 08:05
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Клименко Елена

В начале ноября Землю накрыла магнитная буря, однако сейчас геомагнитная ситуация стабилизировалась. В ближайшие дни существенных возмущений магнитного поля планеты не прогнозируют. Об этом сообщает британская геологическая служба.

Солнечный выброс приведет к хаосу на Земле: ученые сделали срочное заявление о магнитной буре

Фото: из открытых источников

По данным специалистов, за последние несколько дней геомагнитная активность оставалась низкой. Такая ситуация сохранится и дальше. В частности, 4 ноября, а также 5 и 6 ноября мощных магнитных бурь не ожидается.

В то же время ученые не исключают отдельных кратковременных периодов повышенной активности. Однако они не должны оказывать существенного влияния на геомагнитную обстановку на Земле. Следовательно, в ближайшие дни обещают быть относительно спокойными как для людей, чувствительных к изменениям погоды, так и для работы технических систем.

Отдельное внимание ученые обращают на событие, которое произошло на Солнце 1 ноября. Тогда произошел корональный выброс массы – мощный выброс плазмы и магнитного поля в космическое пространство. По предварительным оценкам, основной поток солнечного вещества пройдет мимо Земли. Однако существует вероятность, что его краевая часть все же заденет нашу планету ближе к 6 ноября.  

Если это произойдет, возможно незначительное усиление геомагнитной активности. В то же время оснований ожидать сильной магнитной бури нет.

Ранее ученые сообщили о необычных последствиях мощной магнитной бури, произошедшей в мае 2024 года. Тогда высокоэнергетические электроны смогли проникнуть через границу радиационных поясов Земли, ранее считавшейся защитным барьером.

Портал "Комментарии" уже писал , что во вторник, 3 ноября, сильных геомагнитных возмущений не ожидается. Магнитосфера Земли в течение суток будет оставаться спокойной, а показатели активности Солнца не достигнут даже слабой магнитной бури. Самые высокие значения прогнозируют в утренние часы, после чего индекс Kp будет постепенно снижаться.



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