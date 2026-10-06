Солнце снова готовит крайне неприятный сюрприз: озвучено предупреждение о мощной магнитной буре

Во вторник, 6 октября, геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться нестабильной. По прогнозу NOAA, в сутки индекс Kp не превысит отметки 4, однако в начале дня ожидаются самые заметные колебания магнитного поля планеты.

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По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в промежутке с 03:00 до 06:00 по киевскому времени Kp может достигнуть 4. В последующие часы активность будет постепенно снижаться: до 3,67, а затем до 3. В дневное время прогнозируются значения преимущественно на уровне 2–2,33, а показатели поближе к показателям 2–2,33.

В то же время, Британская геологическая служба допускает, что отдельные кратковременные периоды активности могут быть сильнее. В прогнозе на 5–6 октября максимальный уровень оценивается как слабая геомагнитная буря класса G1. При этом общая ситуация в течение этого периода остается преимущественно спокойной.

Причиной повышенной активности стал взбудораженный солнечный ветер. Как пояснили в BGS, около 30 часов на Землю влиял высокоскоростной поток, связанный с корональной дырой. В дальнейшем его влияние должно ослабевать, однако возможность отдельных периодов повышенной активности будет сохраняться.

В NOAA прогнозируют, что 7 и 8 октября геомагнитная ситуация станет более спокойной. Максимальный Kp в эти дни ожидается на уровне около 2,7.

Во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут ощущать ухудшение самочувствия. Среди возможных жалоб – усталость, головная боль, мигрень или ощущение учащенного сердцебиения. В то же время, реакция организма на такие явления может отличаться.

В такие дни следует позаботиться о достаточном сне, не перегружать себя физически и эмоционально и поддерживать привычный режим отдыха. Если возникают выраженные или необычные симптомы, не следует автоматически связывать их с магнитной активностью – лучше обратиться к врачу.

Портал "Комментарии" уже писал , что магнитная буря задержится почти на неделю: Землю накрыл опасный шторм G1