Солнце не может оправиться от мегамощного шторма: озвучен тревожный прогноз магнитной бури

После короткого перерыва геомагнитная активность снова может усилиться. На 20-21 октября прогнозируют магнитную бурю слабого уровня G1. По предварительным оценкам шторм будет непродолжительным, а уже 22 октября ситуация должна стабилизироваться. Об этом свидетельствуют данные британской геологической службы.

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Магнитные бури возникают в результате взаимодействия солнечной активности с магнитным полем Земли. Их интенсивность оценивают по специальной шкале от G1 до G5, где G1 соответствует слабому геомагнитному шторму.

По данным сервиса Meteoagent, 19 октября К-индекс прогнозируется на уровне 4,7, что соответствует повышенной геомагнитной активности. На 20 октября ожидается подобный показатель, а 21 октября он может снизиться до 3,7 – зеленого уровня.

Также сообщается о солнечной вспышке класса M1, которая в приведенных данных обозначена как событие красного уровня. В то же время интенсивность солнечной вспышки и сила геомагнитной бури разные показатели, поэтому их не стоит отождествлять.

Некоторые люди в периоды геомагнитных возмущений жалуются на головную боль, усталость, головокружение, сонливость или нарушение сна. Однако научные данные по прямому воздействию слабых магнитных бурь на самочувствие людей остаются неоднозначными. Не следует автоматически связывать какое-либо ухудшение состояния с изменениями космической погоды.

В дни повышенной геомагнитной активности следует соблюдать привычный режим сна, пить достаточно воды, регулярно проветривать помещение и не перегружать себя. Людям с хроническими заболеваниями важно продолжать назначенное лечение и контролировать показатели здоровья в соответствии с рекомендациями врача.

Портал "Комментарии" уже писал , что американский Центр прогнозирования космической погоды NOAA опубликовал обновленный прогноз геомагнитной активности на ближайшие три дня. Согласно предварительным расчетам специалистов, 15 октября магнитных бурь уровня G1 или выше не ожидается. В то же время, в течение суток возможны колебания магнитного поля Земли, интенсивность которых будет изменяться в зависимости от времени.