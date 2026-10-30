Солнце готовит опасный удар: эксперты предупредили о новой магнитной буре 5-балльного уровня

30 октября геомагнитная активность начнет расти, а уже на следующее время Землю накроет магнитная буря уровня G1. По прогнозу Британской геологической службы геомагнитные возмущения могут временно усилиться до уровня G2.

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Ожидается, что шторм не будет длительным. Предварительно уже 1 ноября магнитная буря завершится, однако геомагнитная обстановка еще некоторое время будет оставаться нестабильной.

По данным сервиса Meteoagent, в настоящее время К-индекс составляет 2,1. Солнечная вспышка оценивается на уровне B2, а показатели резонанса Шумана, связывающегося с колебаниями электромагнитного фона Земли, находятся в зеленой зоне.

В то же время, прогноз свидетельствует, что 31 октября К-индекс может вырасти до 5 баллов. Это соответствует сильной геомагнитной активности и красному уровню по шкале Meteoagent. На 1 ноября ожидается его снижение до 4,7 балла — показателя желтого уровня.

В периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди жалуются на ухудшение самочувствия. Среди симптомов, связанных с магнитными бурями, называют головную боль, головокружение, тошноту, слабость, сонливость, боль в спине и суставах, дискомфорт в области сердца, колебания артериального давления и обострение хронических заболеваний.

Людям с хроническими болезнями следует соблюдать назначенное лечение и следить за своим состоянием. В то же время, научные доказательства прямого влияния магнитных бурь на самочувствие людей остаются ограниченными.

Портал "Комментарии" уже писал, что в четверг, 29 октября, существенных геомагнитных возмущений не ожидается. По предварительным прогнозам, магнитосфера Земли будет оставаться относительно спокойной, однако в конце недели активность может возрасти.