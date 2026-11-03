Солнце еще раз готовит мегамощный удар по Земле: названа точная дата опасного шторма

Во вторник, 3 ноября, сильных геомагнитных возмущений не ожидается. Магнитосфера Земли в течение суток будет оставаться спокойной, а показатели активности Солнца не достигнут даже слабой магнитной бури. Самые высокие значения прогнозируют в утренние часы, после чего индекс Kp будет постепенно снижаться.

Фото: из открытых источников

Согласно прогнозу Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 3 ноября 2026 геомагнитная обстановка будет стабильной. Индекс Kp, с помощью которого оценивается возмущение магнитного поля Земли, будет оставаться в пределах низких значений. Поэтому оснований ожидать магнитную бурю категории G1 или более сильные шторма пока нет.

Наиболее заметное повышение геомагнитной активности возможно утром примерно с 05:00 до 08:00 по киевскому времени. В этот промежуток индекс Kp может достичь 2 баллов. Это соответствует спокойному состоянию магнитосферы и не свидетельствует о начале бури.

В дальнейшем показатели будут снижаться. Наименьшие значения прогнозируют во второй половине дня – с 14:00 до 20:00 индекс может опуститься до 0,67 балла. Вечером активность несколько увеличится, однако останется невысокой.

Для оценки состояния магнитосферы учёные используют планетарный индекс Kp. Он имеет шкалу от 0 до 9: чем выше показатель, тем сильнее геомагнитные возмущения.

По классификации NOAA, магнитная буря начинается с отметки Kp 5. Это соответствует слабому шторму категории G1. Показатель 6 означает бурю G2, а более сильные явления относятся к категориям G3, G4 и G5.

Портал "Комментарии" уже писал , что в понедельник, 2 ноября, существенного усиления геомагнитной активности не прогнозируют. По предварительным оценкам, К-индекс составит около 2,7, что соответствует зеленому уровню. Это означает, что в течение суток магнитосфера Земли должна оставаться относительно спокойной.