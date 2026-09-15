Солнце беспощадно ударит по Земле: названы даты нового крайне опасного мегашторма

В ближайшие несколько дней геомагнитная обстановка будет оставаться нестабильной из-за влияния двух корональных дыр на Солнце. Ожидается усиление потока солнечного ветра, который будет взаимодействовать с магнитным полем Земли и вызвать его возмущение. По прогнозу Британской геологической службы повышенная активность может сохраняться в течение нескольких суток.

Магнитная буря. Фото: из открытых источников

Наиболее неспокойными должны стать 15 и 16 сентября. В эти дни специалисты прогнозируют геомагнитные бури уровня G1, относящиеся к слабым. В то же время, быстрого возвращения к полностью спокойной ситуации не ожидается. Лишь 17 сентября активность начнет постепенно снижаться, хотя магнитное поле на Земле еще будет оставаться возмущенным.

По данным сервиса Meteoagent, 15 сентября К-индекс может достигать примерно 4,7, что свидетельствует о заметных геомагнитных колебаниях. Схожие показатели прогнозируются и на 16 сентября. Уже 17 сентября К-индекс может опуститься примерно до 3,7, что означает постепенное ослабление активности.

Причиной сложившейся ситуации называют корональные дыры — области в солнечной короне, из которых в космическое пространство выходят быстрые потоки заряженных частиц. Достигая Земли, они способны вызвать возмущение ее магнитного поля. Интенсивность прогнозируемых бурь может изменяться в зависимости от параметров солнечного ветра.

В то же время утверждения о значительном влиянии магнитных бурь на здоровье людей остаются предметом исследований. Некоторые люди связывают периоды повышенной солнечной активности с головными болями, слабостью, сонливостью, головокружением или колебаниями давления, однако такие симптомы могут иметь много других причин. Поэтому при заметном ухудшении самочувствия не следует автоматически объяснять его геомагнитной активностью.

Портал "Комментарии" уже писал , что новая рабочая неделя начнется со спокойной геомагнитной ситуации, однако уже через несколько дней активность Солнца может ощутимо усилиться. По прогнозу сервиса Meteoagent, в ближайшее время серьезных магнитных бурь не ожидается, однако период затишья будет непродолжительным.