На Солнце произошло несколько крайне опасное: названы даты нового мощного мегашторма

Новая рабочая неделя начнется со спокойной геомагнитной ситуации, однако уже через несколько дней активность Солнца может ощутимо усилиться. По прогнозу сервиса Meteoagent, в ближайшее время серьезных магнитных бурь не ожидается, однако период затишья будет непродолжительным.

Фото: из открытых источников

В понедельник, 14 сентября, Коп-индекс прогнозируется в пределах 3,7-4. Такие показатели свидетельствуют о повышенной геомагнитной активности, но еще не соответствуют уровню магнитной бури. Обычно о ее начале говорят, когда значение Кп-индекса достигает отметки 5 и выше. Во вторник, 15 сентября, существенного ухудшения космической погоды тоже не прогнозируют.

Ситуация может измениться уже в среду, 16 сентября. По предварительным расчетам Кп-индекс приблизится к 5, поэтому существует вероятность слабой магнитной бури. В то же время прогнозы солнечной активности могут корректироваться, поэтому актуальные показатели следует проверять поближе к дате.

Тем временем, ученые продолжают исследовать прошлое Солнца. Астроном Мутлу Йылдиз из Университета Э в Турции выдвинул гипотезу, что миллиарды лет назад молодая звезда могла поглотить большую планету. Ее масса, по расчетам исследователя, могла в 5–10 раз превышать массу Земли.

Ученый смоделировал разные варианты ранней эволюции Солнца и установил, что сценарий с поглощением большого небесного тела может объяснить некоторые особенности его современного строения. Речь идет, в частности, о характеристиках внешних слоев звезды и относительно низком содержании лития на ее поверхности.

По предположению исследователя, исчезнувшая планета могла оставить внутри Солнца своеобразный химический след. В будущем новые методы наблюдения могут помочь проверить эту гипотезу.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что после периода повышенной геомагнитной активности 11 сентября ситуация должна постепенно стабилизироваться. В то же время, полностью спокойного дня ученые не обещают: в течение суток возможны отдельные возмущения, а по одному из прогнозов активность ненадолго способна достичь уровня слабой магнитной бури G1.