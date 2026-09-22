logo

BTC/USD

86432

ETH/USD

2744.59

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Экология Миллионные расходы на уборку мусора: Уманский горсовет раскрыл экологические последствия празднования хасидов
commentss НОВОСТИ Все новости

Миллионные расходы на уборку мусора: Уманский горсовет раскрыл экологические последствия празднования хасидов

Мусорный рекорд в Умани: после Рош га-Шана из микрорайона паломничества планируют вывезти 382 тонны отходов

22 сентября 2026, 18:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Коммунальные службы города Умань приходят в себя от беспрецедентной нагрузки на логистическую систему и спецтехнику из-за стремительного увеличения количества твердых бытовых отходов в зоне пребывания паломников-хасидов. Официальные статистические отчеты и финансовые показатели, отражающие динамику засорения городских кварталов после завершения религиозных торжеств, стали известны благодаря ответу мэрии на журналистский запрос портала "Комментарии" .

Миллионные расходы на уборку мусора: Уманский горсовет раскрыл экологические последствия празднования хасидов

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Согласно предоставленной горсоветом таблице, объем собранных и вывезенных отходов непосредственно из микрорайона паломничества демонстрирует стабильный ежегодный рост, начиная с периода пандемии:

  • 2020 год — 18 тонн (объем незначительный из-за коронавирусных ограничений) ;
  • 2021 год — 155 тонн;
  • 2022 год — 218 тонн;
  • 2023 год — 351 тонна;
  • 2024 год — 368 тонн;
  • 2025 год — 377 тонн;
  • 2026 год — 382 тонны (прогнозируемый показатель) .

Профильное ведомство официально признало текущий год наиболее критическим по уровню накопления бытового хлама в городе.

Миллионные расходы на уборку мусора: Уманский горсовет раскрыл экологические последствия празднования хасидов - фото 2

Миллионные расходы на уборку мусора: Уманский горсовет раскрыл экологические последствия празднования хасидов - фото 2


"По году с наибольшим (рекордным) объемом образования и вывоза мусора: 2026 год, — констатируют в Исполнительном комитете Уманского городского совета, анализируя многолетние гидроэкологические и логистические наблюдения. Оценивая финансовую сторону ликвидации экологических последствий массового заезда гостей, представители городских властей добавили: — Что касается суммы средств, привлеченных или потраченных на ликвидацию последствий, дополнительная очистка улиц и утилизация отходов в 2025 и 2026 годах: в 2025 году на указанные цели из бюджета Уманской городской территориальной громады было направлено и уплачено 1 360 549,80 грн".

При этом точные затраты на уборку аналогичных завалов за текущий осенний сезон остаются неизвестными. Расчеты с подрядчиками и коммунальными предприятиями продлятся еще некоторое время.

"Что касается 2026 года, то информация отсутствует, — резюмировал первый заместитель городского головы Умани Олег Ганич, выступивший подписантом официального документа. Чиновник подчеркнул, что финальные итоги подведут позже: — Это связано с тем, что финансовые расчеты и выплаты в общем объеме еще не завершены".

Несмотря на колоссальные финансовые расходы со стороны городского бюджета и значительную экологическую нагрузку, коммунальные предприятия уверяют, что держат ситуацию в Умани под контролем, а усиленный режим уборки и дезинфекции улиц будет продолжаться до полного приведения микрорайона паломничества в надлежащее санитарное состояние.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Умани во время многодневного пребывания паломников-хасидов произошла стычка между иностранцами и местными жителями. Как сообщают черкасские паблики, в сети распространили видеозапись, на которой зафиксирован инцидент.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости