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Недилько Ксения
Коммунальные службы города Умань приходят в себя от беспрецедентной нагрузки на логистическую систему и спецтехнику из-за стремительного увеличения количества твердых бытовых отходов в зоне пребывания паломников-хасидов. Официальные статистические отчеты и финансовые показатели, отражающие динамику засорения городских кварталов после завершения религиозных торжеств, стали известны благодаря ответу мэрии на журналистский запрос портала "Комментарии" .
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Согласно предоставленной горсоветом таблице, объем собранных и вывезенных отходов непосредственно из микрорайона паломничества демонстрирует стабильный ежегодный рост, начиная с периода пандемии:
Профильное ведомство официально признало текущий год наиболее критическим по уровню накопления бытового хлама в городе.
При этом точные затраты на уборку аналогичных завалов за текущий осенний сезон остаются неизвестными. Расчеты с подрядчиками и коммунальными предприятиями продлятся еще некоторое время.
Несмотря на колоссальные финансовые расходы со стороны городского бюджета и значительную экологическую нагрузку, коммунальные предприятия уверяют, что держат ситуацию в Умани под контролем, а усиленный режим уборки и дезинфекции улиц будет продолжаться до полного приведения микрорайона паломничества в надлежащее санитарное состояние.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Умани во время многодневного пребывания паломников-хасидов произошла стычка между иностранцами и местными жителями. Как сообщают черкасские паблики, в сети распространили видеозапись, на которой зафиксирован инцидент.