Коммунальные службы города Умань приходят в себя от беспрецедентной нагрузки на логистическую систему и спецтехнику из-за стремительного увеличения количества твердых бытовых отходов в зоне пребывания паломников-хасидов. Официальные статистические отчеты и финансовые показатели, отражающие динамику засорения городских кварталов после завершения религиозных торжеств, стали известны благодаря ответу мэрии на журналистский запрос портала "Комментарии" .

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Согласно предоставленной горсоветом таблице, объем собранных и вывезенных отходов непосредственно из микрорайона паломничества демонстрирует стабильный ежегодный рост, начиная с периода пандемии:

2020 год — 18 тонн (объем незначительный из-за коронавирусных ограничений) ;

— 18 тонн ; 2021 год — 155 тонн;

— 155 тонн; 2022 год — 218 тонн;

— 218 тонн; 2023 год — 351 тонна;

— 351 тонна; 2024 год — 368 тонн;

— 368 тонн; 2025 год — 377 тонн;

— 377 тонн; 2026 год — 382 тонны (прогнозируемый показатель) .

Профильное ведомство официально признало текущий год наиболее критическим по уровню накопления бытового хлама в городе.





"По году с наибольшим (рекордным) объемом образования и вывоза мусора: 2026 год, — констатируют в Исполнительном комитете Уманского городского совета, анализируя многолетние гидроэкологические и логистические наблюдения. Оценивая финансовую сторону ликвидации экологических последствий массового заезда гостей, представители городских властей добавили: — Что касается суммы средств, привлеченных или потраченных на ликвидацию последствий, дополнительная очистка улиц и утилизация отходов в 2025 и 2026 годах: в 2025 году на указанные цели из бюджета Уманской городской территориальной громады было направлено и уплачено 1 360 549,80 грн".

При этом точные затраты на уборку аналогичных завалов за текущий осенний сезон остаются неизвестными. Расчеты с подрядчиками и коммунальными предприятиями продлятся еще некоторое время.

"Что касается 2026 года, то информация отсутствует, — резюмировал первый заместитель городского головы Умани Олег Ганич, выступивший подписантом официального документа. Чиновник подчеркнул, что финальные итоги подведут позже: — Это связано с тем, что финансовые расчеты и выплаты в общем объеме еще не завершены".

Несмотря на колоссальные финансовые расходы со стороны городского бюджета и значительную экологическую нагрузку, коммунальные предприятия уверяют, что держат ситуацию в Умани под контролем, а усиленный режим уборки и дезинфекции улиц будет продолжаться до полного приведения микрорайона паломничества в надлежащее санитарное состояние.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Умани во время многодневного пребывания паломников-хасидов произошла стычка между иностранцами и местными жителями. Как сообщают черкасские паблики, в сети распространили видеозапись, на которой зафиксирован инцидент.