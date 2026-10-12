Магнитный шорм 12 октября: Землю накроет небывалая буря красного уровня

Период повышенной геомагнитной активности продолжается. После незначительного ослабления магнитных возмущений 11 октября ситуация снова может ухудшиться уже в ближайшие дни. По предварительному прогнозу, в среду, 14 октября, на Земле ожидается магнитная буря красного уровня. Об этом свидетельствуют данные сервиса Meteoagent, отслеживающего солнечную активность и прогнозирующего геомагнитные возмущения.

Магнитная буря. Фото: из открытых источников

В понедельник, 12 октября, К-индекс прогнозируют на уровне 4. Это соответствует желтому уровню геомагнитной активности. Солнечная вспышка класса С1 также относится к желтому уровню, тогда как показатель резонанса Шумана остается в зеленой зоне.

Согласно предварительным прогнозам, во вторник, 13 октября, К-индекс существенно не изменится. Однако уже на следующий день он может повыситься до 5 баллов. Такой показатель соответствует магнитной буре красного уровня.

Пока нет определенности относительно продолжительности будущего геомагнитного шторма. Прогнозы солнечной активности могут изменяться, поэтому ситуацию следует отслеживать по обновленным данным.

В периоды геомагнитных возмущений некоторые люди жалуются на головные боли, головокружение, слабость, сонливость, тошноту и нарушение сна. Также могут возникать жалобы на колебания АД и обострение хронических заболеваний.

В то же время, научные данные относительно прямого влияния магнитных бурь на самочувствие людей остаются неоднозначными. Поэтому не следует автоматически связывать какие-либо симптомы с солнечной активностью.

Специалисты советуют соблюдать привычный режим сна, полноценно питаться, пить достаточно воды и регулярно бывать на свежем воздухе. Также следует не злоупотреблять алкоголем и кофеином и проветривать помещение. Людям с хроническими заболеваниями важно соблюдать рекомендации врача и не менять самостоятельно назначенное лечение. Если появляются сильные головные боли, боль в груди или другие тревожные симптомы, следует обратиться за медицинской помощью.

Портал "Комментарии" уже писал , что магнитная буря задержится почти на неделю: Землю накрыл опасный шторм G1.