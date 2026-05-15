Магнитные бури: чего ждать от Солнца на выходных 16-17 мая

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 16-17 мая 2026 обнародовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Специалисты отмечают, что уровень геомагнитных возмущений оценивается по К-индексу в диапазоне от 2 до 9, где более высокие значения указывают на более сильные бури и потенциально заметные последствия как для технических систем, так и для самочувствия людей.

В выходные 16 и 17 мая ожидается повышенная солнечная активность. По расчетам, она может повлечь за собой магнитные бури уровня К-индекса 5, что соответствует красному уровню опасности. Такие показатели свидетельствуют о существенных колебаниях магнитного поля Земли, которые часто испытывают метеочувствительные люди.

Ученые объясняют, что в этот период магнитосфера планеты будет находиться в возбужденном состоянии из-за активных процессов на Солнце и усиленного потока солнечного ветра. Именно эти факторы и влекут за собой геомагнитные колебания средней силы.

Медики и специалисты по космической погоде советуют в такие дни внимательнее относиться к самочувствию: снизить интенсивность физических нагрузок, избегать чрезмерного стресса, соблюдать режим сна и поддерживать водный баланс. Это поможет снизить возможное влияние геомагнитных колебаний на организм.

В то же время эксперты подчеркивают, что подобные прогнозы предварительные. Данные по солнечной активности обновляются примерно каждые три часа, поэтому ситуация может изменяться. Наиболее точными считаются прогнозы, составленные за сутки до ожидаемого явления, в то время как более ранние расчеты носят ориентировочный характер.

