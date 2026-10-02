Магнитная буря затрагивается почти на неделю: Землю накрыл опасный шторм G1

В пятницу, 2 октября 2026 года, на Земле ожидается повышение геомагнитной активности. Она может усилиться до уровня слабой магнитной бури G1. Наибольшее возмущение прогнозируют в вечерние часы — ориентировочно с 18:00 до 21:00 по киевскому времени. Вероятной причиной может быть корональный выброс массы, произошедший на Солнце в конце сентября.

Фото: из открытых источников

В течение пятницы геомагнитная активность будет постепенно расти. В первой половине дня значительных возмущений не ожидается. Высоких показателей геомагнитное поле может достичь вечером — прогнозируемый индекс Kp составит около 4,67.

Это значение близко к пределу, с которого начинается слабая магнитная буря уровня G1 — Kp 5. В то же время, фактическая сила возмущений будет зависеть от характеристик солнечного ветра, поэтому прогноз может корректироваться.

По предварительным данным, в начале суток индекс Kp должен составлять около 2,33, а утром — возрасти до 2,67. Во второй половине дня ожидается дальнейшее усиление активности, а вечером показатель может приблизиться к отметке в пять баллов.

Ожидаемые геомагнитные возмущения могут быть связаны с наблюдавшейся 28 сентября солнечной активностью. Тогда на Солнце произошло извержение филамента, после которого произошел корональный выброс массы. Выброшенная плазма может добраться до Земли и повлиять на ее магнитное поле.

Магнитные бури возникают из-за взаимодействия потоков солнечного ветра и их магнитного поля с магнитосферой Земли. Для определения уровня геомагнитной активности используют планетарный индекс Kp, имеющий значение от 0 до 9.

Портал "Комментарии" уже писал , что в начале октября геомагнитная обстановка на Земле может заметно измениться из-за выброса корональной массы, который произошел на Солнце 28 сентября. Ожидается, что облако плазмы будет двигаться по направлению к нашей планете и может повлиять на магнитосферу Земли.