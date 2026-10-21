Магнитная буря 21 октября: какой будет геомагнитная активность и чего ждать

Согласно прогнозу американского Центра прогнозирования космической погоды NOAA, 21 октября индекс геомагнитной активности Kp может подняться до 4,67. Такое значение свидетельствует о повышенной активности и возможности слабой геомагнитной бури уровня G1.

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Наибольший рост показателей возможен в утренние часы. В дальнейшем геомагнитная активность, вероятно, будет постепенно снижаться. В то же время, вечером не исключено повторное усиление колебаний магнитного поля, хотя ожидаемые показатели могут быть ниже, чем в первой половине дня.

Следует учитывать, что индекс Kp используется для оценки интенсивности геомагнитных возмущений. Его значение определяют для трехчасовых интервалов, поэтому активность может отличаться в течение суток. Даже если прогноз подразумевает определенный уровень возмущений, фактическая ситуация зависит от условий в околоземном пространстве.

Магнитные бури возникают в результате взаимодействия магнитного поля Земли с потоками заряженных частиц, поступающих от Солнца. Когда солнечный ветер усиливается или изменяет свои характеристики, это может вызвать дополнительные возмущения магнитосферы. Именно поэтому прогнозы геомагнитной активности регулярно обновляются после получения новых данных.

Во время периодов повышенной геомагнитной активности некоторые люди сообщают о головной боли, усталости, сонливости, раздражительности или ухудшении сна. В то же время, научные данные не дают оснований утверждать, что такие симптомы обязательно возникают из-за магнитных бурь. На самочувствие могут влиять и другие факторы – стресс, переутомление, недостаточный сон, обезвоживание и изменения АД.

Поэтому не стоит объяснять какое-либо недомогание исключительно геомагнитной активностью. Если 21 октября вы будете испытывать усталость или иметь головную боль, обратите внимание на режим сна, достаточное потребление воды и общую нагрузку в течение дня. По возможности избегайте переутомления и оставляйте время отдыха.

Портал "Комментарии" уже писал о спокойной геомагнитной ситуации на Солнце.