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Дикий визг стоит над всем российским болотом: в ОП рассказали о новой истерике в России

На Банковой отмечают, что россияне сразу проявляют страх, как только у их противника восстанавливается равновесие в вооружении

сегодня, 16:17
Автор:

Кравцев Сергей
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В России до последнего не верили, что США передадут Украине пусковые установки MLRS и теперь там не находят себе места, потому что понимают, что это свершившийся факт и ситуация на фронте может кардинально поменяться. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Дикий визг стоит над всем российским болотом: в ОП рассказали о новой истерике в России

Пусковые установки MLRS. Фото: LOCKHEED-MARTIN

Советник главы Офиса президента отметил, что его удивляет поведение россиян, которые позволяют себе сначала заходить на территорию чужой страны, стирать с лица земли города и села, разрушать мирную инфраструктуру, убивать мирных граждан Украины. При этом они это называют лживым термином "специальная военная операция". Наступая на Украину, оккупант применяет все виды тяжёлой артиллерии, сбрасывает на мирные города авиационные бомбы, направляет крылатые ракеты с дальностью более 1000 км и вот, как только становится ясно, что Украина получит американские MLRS, там сразу же не находят себе места.                                                                        

Михаил Подоляк подчёркивает, вывод со всего этого очень простой. С одной стороны, россияне просят снять с них станции, а, с другой стороны, умоляют не давать украинцам MLRS. И теперь там не находят себе места. Это ещё раз подтверждает, что и первое, и второе крайне важно для того, чтобы поскорее наступил мир в Украине и в этом направлении нужно двигаться и дальше.

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Источник: https://t.me/M_Podolyak/73
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