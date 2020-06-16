Жена Зеленского оказалась в больнице из-за осложнений коронавируса

Жена президента Елена Зеленская оказалась в больнице. Коронавирус, который у первой леди обнаружили на прошлой неделе, дал осложнения. Зеленскую забрали в больницу с пневмонией, - сообщили в Офисе президента.

В прошлую пятницу, 12 июня, в ОП сообщили о том, что супруга президента подхватила COVID-19. На тот момент у первой леди не было никаких симптомов болезни, а чувствовала она себя хорошо. Коронавирус обнаружили только благодаря тесту, который по протоколу безопасности обязаны регулярно делать президентской чете. Елену Зеленскую тогда отправили на самоизоляцию, лечилась она дома.

Уже сегодня утром стало известно, что домашнее лечение не пошло Зеленской на пользу. У нее началось воспаление легких. Это одно из самых распространенных осложнений коронавируса.

"Сейчас у Елены Зеленской диагноз таков: COVID-19. Постгоспитальная двусторонняя пневмония", - сообщили в Офисе президента.

Сейчас жена Владимира Зеленского находится в одной из больниц Киева под наблюдением врачей. Где именно - в пресс-службе Офиса президента не уточнили. Состояние первой леди медики оценивают как средней тяжести. В искусственной вентиляции легких она пока не нуждается.

Накануне врачи снова протестировали на коронавирус самого Владимира Зеленского, а также детей президента. У них результаты анализов снова оказались негативными.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что коронавирус в Украине не ослабляет хватку, а в Минздраве назвали самые пораженные регионы.

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