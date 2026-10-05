Землю потряс мощный геомагнитный шторм: как уберечь здоровье во время бури более чем в 6 баллов

Наша планета оказалась под влиянием серьезного космического беспокойства. По данным специалистов, геомагнитное поле вошло в фазу высокой активности, что может напрямую отразиться на самочувствии многих людей.

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"Землю накрыла магнитная буря мощностью более 6 баллов", — сообщают аналитики профильного портала Meteoagent.

Такой уровень интенсивности классифицируется как достаточно сильный, поэтому уязвимым категориям населения следует отнестись к ситуации с особым вниманием.

Эксперты отмечают, что в зоне наибольшего риска находятся лица с повышенной чувствительностью к изменению космической погоды.

"В этот период метеозависимые люди, беременные и пожилые люди могут испытывать тошноту, мигрени, апатию", — предупреждают специалисты.

Кроме того, колебания магнитного поля планеты способны спровоцировать внезапное обострение давних хронических заболеваний, особенно связанных с сердечно-сосудистой системой.

Чтобы минимизировать негативное влияние космического шторма на организм, специалисты призывают скорректировать свой ежедневный график и привычки.

"Медики советуют в дни магнитной активности избегать стрессов, уменьшить физические нагрузки, соблюдать режим сна и питания", — отмечается в рекомендациях здравоохранения.

Для поддержания стабильного тонуса сосудов врачи также призывают на время "ограничить употребление кофе и алкоголя", заменив их чистой водой или травяными чаями.

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