Землю потряс мощный геомагнитный шторм: как уберечь здоровье во время бури более чем в 6 баллов

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Недилько Ксения
Наша планета оказалась под влиянием серьезного космического беспокойства. По данным специалистов, геомагнитное поле вошло в фазу высокой активности, что может напрямую отразиться на самочувствии многих людей.
Иллюстративное фото
Такой уровень интенсивности классифицируется как достаточно сильный, поэтому уязвимым категориям населения следует отнестись к ситуации с особым вниманием.
Эксперты отмечают, что в зоне наибольшего риска находятся лица с повышенной чувствительностью к изменению космической погоды.
Кроме того, колебания магнитного поля планеты способны спровоцировать внезапное обострение давних хронических заболеваний, особенно связанных с сердечно-сосудистой системой.
Чтобы минимизировать негативное влияние космического шторма на организм, специалисты призывают скорректировать свой ежедневный график и привычки.
Для поддержания стабильного тонуса сосудов врачи также призывают на время "ограничить употребление кофе и алкоголя", заменив их чистой водой или травяными чаями.
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