Зеленый переход во время войны: кто в Украине лидирует по энергоэффективности, а кто отстает

В Украине идет реализация государственных механизмов поддержки проектов по повышению энергоэффективности, внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и сокращение выбросов углерода. Об этом говорится в ответе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Зеленая энергетика

Как отмечает ведомство, ключевым инструментом стимулирования "зеленого" перехода стал Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации Украины, создание которого было предусмотрено изменениями в Бюджетный кодекс в 2023 году.

Практический же запуск механизма состоялся летом 2024 года после принятия Правительством Постановления № 761 от 21.06.2024. Непосредственная ответственность за предоставление государственной финансовой поддержки возложена на АО "Фонд декарбонизации Украины".

Основными инструментами государственной поддержки для хозяйствующих субъектов и общин являются: льготное кредитование мероприятий в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики; финансовый лизинг оборудования, необходимого для реализации энергоэффективных проектов; факторинговое финансирование для ускорения внедрения энергосберегающих мер.

В Госэнергоэффективности подчеркнули, что финансирование направлено как на увеличение использования альтернативных источников энергии и альтернативных видов топлива, так и на внедрение энергосервиса и уменьшение углеродного следа.

Подробная информация о распределении предоставленной государственной поддержки между регионами Украины, а также аналитический отчет о результатах деятельности АО "Фонд декарбонизации Украины" за 2024-2025 годы и 2026 год содержатся в специальном приложении, а также размещены на официальном вебсайте Фонда

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