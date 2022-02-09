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Зеленский собирает выездное СНБО: почему местом для заседения выбран именно Харьков

В пятницу в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно состоится в Харькове

сегодня, 15:57
Автор:

Кравцев Сергей
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Заседание Совета национальной безопасности и обороны должно состояться в ближайшую пятницу 11 февраля в 15:30 в Харькове. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Зеленский собирает выездное СНБО: почему местом для заседения выбран именно Харьков

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Пока не раскрыт перечень всех вопросов, которое должны будут рассмотреть члены СНБО. Тем временем в СМИ начала появляться информация, почему Офис президента выбрал для места проведения заседания СНБО именно Харьков. На вопрос корреспондента "Украинской правды" в аппарате СНБО ответили, что заседание намерены провести именно в том регионе, который есть одним из граничащих с Россией. Одной из главных тем во время заседания станет обсуждение вопроса формирования сил территориальной обороны. В пресс-службе также сообщили, что по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов ориентировочно в 17:30 пообщается с представителями СМИ.

Отметим, предыдущий раз заседание СНБО состоялось 24 января. Но само по себе заседание не привлекло к себе много внимания. Другое дело видеообращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам заседания, когда он попытался успокоить украинцев на фоне шквала информации в западных СМИ о возможном российском вторжении. Тогда президент посоветовал украинцев, как и ранее планировать свою жизнь, готовиться к весенним праздникам и не думать о том, что может произойти военная эскалация с РФ.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" – в СНБО рассказали, за кем решающее слово в вопросе введения санкций. Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что единолично Владимир Зеленский не принимает решение против кого вводить санкции, а против кого лучше повременить с этим.



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Источник: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/5247.html
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