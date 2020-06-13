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Зеленский отреагировал на неутешительную статистику коронавируса

На совещании под председательством президента Владимира Зеленского обсудили, как противодействовать повышению количества больных коронавирусом в Украине

сегодня, 16:31
Автор:

Таисия Ерохина
Зеленский отреагировал на неутешительную статистику коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Кабинета Министров прогнозов и решений по увеличению числа лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что глава государства держит ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на контроле. Во время сегодняшнего совещания президент рассказал, что беспокоится из-за количества инфицированных в стране.

"Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения, - подчеркнул Зеленский. - Я просил определить причину и жду от вас прогнозов и решений"..

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов обеспокоен повышенным количеством госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, числом пневмоний и увеличением выявленных случаев заражения. Как добавил премьер-министр Денис Шмигаль, причин для паники нет, но есть "звоночки", требующие реакции. Глава правительства предложил определиться с моделью, по которой будут усиливать контроль мероприятий адаптивного карантина.

"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт – места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопление – на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом Министров", – заявил Зеленский.

По словам Шмыгаля, международный опыт показал действенность административной ответственности. В Украине же за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности. А суды вынесли решения в отношении штрафов на 4,5 млн грн, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Напомним, коронавирус снова установил антирекорд в Украине. За последние сутки более 750 человек в Украине заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.


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Источник: https://president.gov.ua/news/prezident-ochikuye-vid-kabinetu-ministriv-prognoziv-i-rishen-61633
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